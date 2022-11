Amazon Prime Video : quels films et quelles séries en décembre 2022 ?

PRIME VIDEO. Jack Ryan saison 3, Peacemaker, Celebrity Hunted... On fait le point sur les nouveautés du mois de décembre 2022 disponibles sur Prime Video.

[Mis à jour le 29 novembre 2022 à 15h58] Le mois de décembre 2022 est synonyme de nombreux ajouts au catalogue d'Amazon Prime Video. La plateforme de streaming par abonnement d'Amazon se garnit de nombreux films mais aussi de séries pour la fin de l'année, qu'il s'agisse d'inédits et d'exclusivités ou bien d'ajouts de grands classiques au catalogue. Pour pouvoir y accéder, il faut bien sûr être abonnés à Amazon Prime.

Nouveau mois, nouveaux ajouts au catalogue de Prime Video en France. En décembre, plusieurs nouveautés sont à découvrir sur la plateforme de streaming d'Amazon. Parmi ces nouveautés, citons enfin l'arrivée de la série Peacemaker avec John Cena, sortie il y a déjà plus d'un an aux Etats-Unis et jusqu'ici inédite en France. Toujours du côté des séries, on pourra voir la troisième saison de la série d'action Jack Ryan avec John Krasinski. La plateforme accueille également la nouvelle saison de son jeu Celebrity Hunted : Chasse à l'homme avec, entre autres, Jenifer, Jarry McFly et Carlito. A noter également que la diffusion de la Ligue 1 reprendra dès la fin des fêtes de Noël avec notamment Marseille-Toulouse le 29 décembre et Lens-Paris le 1er janvier.

Pretty Little Liars : Original Sin - Saison 1 - Amazon Exclusive - 1er décembre

Celebrity Hunted - Saison 2 - Amazon Original - 2 décembre

The Bad Guy - Saison 1 - Amazon Original - 8 décembre

Eleita - Saison 1 - Amazon Original - 16 décembre

Jack Ryan - Saison 3 - Amazon Original - 21 décembre

Vampire Academy - Saison 1 - Amazon Exclusive - 22 décembre

FC Barcelone : une nouvelle ère - Saison 1 - 28 décembre

Peacemaker - Saison 1 - Amazon Exclusive - 30 décembre

DMZ - Saison 1 - Amazon Exclusive - 30 décembre

Love Addicts - Saison 1 - Amazon Original - 31 décembre

Prisoners - 1er décembre

I Still See You - 1er décembre

Tout… Sauf en famille - 1er décembre

Suicide Squad - 1er décembre

Las Vegas 21 - 1er décembre

Angry Birds : Le Film - 1er décembre

Ocean's 8 - 1er décembre

Pixels - 1er décembre

Your Christmas or Mine - Amazon Exclusive - 2 décembre

Ibiza - 3 décembre

Hitman & Bodyguard 2 - 7 décembre

La Chapelle du Diable - 7 décembre

Meilleurs Ennemis - 7 décembre

Hawa - Amazon Original - 9 décembre

Something from Tiffany's - Amazon Original - 9 décembre

Sicario - 15 décembre

Nanny - Amazon Original - 16 décembre

About Fate - Amazon Original - 16 décembre

L'Auberge Espagnole - 16 décembre

Les Poupées Russes - 16 décembre

Casse-tête chinois - 16 décembre

Killing Gunther - Amazon Exclusive - 16 décembre

Sauver ou Périr - 28 décembre

Sang Froid - 28 décembre

Et toujours sur Amazon Prime Video, l'offre spéciale pour accéder aux matchs du championnat de Ligue 1. Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.