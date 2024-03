Le Problème à 3 corps : on a pu voir la série événement de Netflix avant sa sortie, est-ce que ça vaut Game of Thrones ?

La nouvelle série de SF d'Alexander Woo et des créateurs de "Game of Thrones" est projetée en avant-première au festival Séries Mania ce vendredi. On l'a vue avant sa sortie, voici ce qu'on en a pensé.

La série la plus attendue du mois de mars, et probablement l'une des plus attendues de l'année, sort enfin sur Netflix la semaine prochaine. Dès ce jeudi 21 mars, les abonnés de la plateforme de streaming vont pouvoir découvrir Le problème à 3 corps, adaptation du best-seller de hard SF de Liu Cixin par Alexander Woo (True Blood), mais aussi et surtout par les showrunners de la série Game of Thrones, David Benioff et Daniel "D.B." Weiss. L'événement est tel que la série a droit à une projection en avant-première au festival Séries Mania ce vendredi 15 mars. Linternaute.com a également pu la découvrir à l'avance.

Dans Le Problème à 3 corps, les abonnés Netflix découvriront qu'une décision désastreuse prise par une jeune femme scientifique, dans la Chine marquée par la révolution culturelle des années 1960, va totalement bouleverser le monde des décennies plus tard. Les lois de la nature commencent à s'effondrer, une menace semble alors venir de l'univers, ce qui pousse un groupe de scientifiques à allier leurs forces et leurs savoirs pour sauver l'humanité.

La comparaison avec Game of Thrones est-elle justifiée ?

Lorsqu'on découvre les noms au générique, il est très tentant de comparer Le problème à 3 corps à Game of Thrones. Et certains spectateurs pourraient espérer découvrir une oeuvre du même calibre, aussi épique, complexe et spectaculaire. Dans un sens, ils n'auraient pas tort, puisqu'on retrouve la patte de David Benioff et D.B. Weiss dans Le problème à 3 corps : l'adaptation d'un roman hautement complexe à mettre en scène (Liu Cixin est probablement à la SF chinoise ce que serait Georges R.R. Martin à la fantasy américaine), énormément d'ambition et de grandiloquence, une mise en scène imposante et spectaculaire et des retournements de situation surprenants. On retrouve même certains acteurs de GOT dans la série, comme John-Bradley West (Sam dans la série de fantasy), Liam Cunningham (Sir Davos) ou Jonathan Pryce (Le Grand Moineau).

Mais à l'inverse, Le problème à 3 corps est un pur produit de science-fiction : cérébral d'abord, émotionnel ensuite. GOT était fascinante grâce à sa galerie de personnages, à l'échiquier politique qui se jouait sous nos yeux saison après saison. Le problème à 3 corps l'est par la profondeur de ses messages. Le mystère va tenir en haleine les spectateurs pendant quelques épisodes, avant de proposer une réflexion sur notre rapport au monde, à la foi, à la mort, à l'amour ou à notre son d'être, à la science et surtout à l'autre, pour proposer un miroir de ce qui fait l'humanité. La question, sans doute, est donc ailleurs. Comparable à Game of Thrones ou pas, Netflix sort en tout cas cette semaine une grande série, qui a tout pour devenir la nouvelle obsession SF du petit écran.

David Benioff et D. B. Weiss sont de retour sur le petit écran avec une nouvelle série de science-fiction qui sortira sur Netflix le 21 mars 2024 à 8h01. En effet, les créateurs de Game of Thrones se sont associés à Alexander Woo pour leur nouveau projet ultra-ambitieux. Le problème à 3 corps est une série de SF adaptée de la saga littéraire populaire de l'auteur chinois Liu Cixin.

Le roman du même titre, publié en 2016 en France, 8 ans après avoir remporté un grand succès en Chine, constitue le premier volet de la trilogie également composée de La Forêt sombre et La Mort immortelle. La série Le Problème à 3 corps s'intéresse au passé, au présent et à l'avenir de la planète Terre. Difficile d'en dire plus sur ce programme qui interroge notre rapport à la science mais surtout aux autres. Composée de 8 épisodes, cette série promet de faire l'événement lors de sa sortie.

Quelle est l'intrigue de la série Le Problème à 3 corps ?

Le Problème à 3 corps est une série qui interroge notre rapport à l'autre sur plusieurs temporalité. Dans la Chine des années 1960, une astrophysicienne fait une découverte qui aura des conséquences irrémédiables à travers le temps et l'espace. Les lois de la nature s'en trouvent chamboulés, ce à quoi des scientifiques assistent avec impuissance avant de s'unir pour sauver l'humanité et la planète.

Quels acteurs au casting du Problème à 3 corps ?

Saamer Usmani : Raj Varma

Jess Hong : Jin Cheng

Jovan Adepo : Saul Durand

Sea Shimooka : Sophon

Zine Tseng : Ye Wenjie jeune

Rosalind Chao : Ye Wenjie (présent)

Benedict Wong : Da Shi

John Bradley : Jack Rooney

Eiza González : Auggie Salazar

Alex Sharp : Will Downing

Liam Cunningham : Thomas Wade

Marlo Kelly : Tatiana

Où voir Le Problème à 3 corps en streaming ?

Le Problème à 3 corps, série de 8 épisodes et adaptation de la trilogie de Liu Cixin par David Benioff, D. B. Weiss et Alexander Woo, sera disponible sur Netflix le 21 mars 2024. Pour la voir et pouvoir profiter également des autres séries et films du catalogue, il faut bien sûr être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que celui-ci est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) et 17, 99 € par mois (abonnement Netflix Premium).