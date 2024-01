Les créateurs de Game of Thrones ont un regret sur la série : voici ce qu'ils changeraient si c'était à refaire

Les créateurs de Game of Thrones ont révélé l'élément qu'ils changeraient dans la série culte si c'était à refaire. Et ça n'a rien à voir avec la fin !

Cinq ans après son final critiqué, Game of Thrones reste tout de même l'une des meilleures séries de tous les temps pour un grand nombre de spectateurs. Depuis, peu de séries ont réussi à créer un phénomène culturel aussi important, même si House of the Dragons, Les anneaux de pouvoirs ou The Last of Us essaient d'en être les héritières.

Si aucune série actuelle ne semble lui arriver la cheville, Game of Thrones n'a pas été une série parfaite, loin de là. D'abord, comme dit plus haut, son ultime saison et son dernier épisode ont été vivement critiqués par les fans de la première heure. Par ailleurs, son traitement de certains sujets graves, notamment les questions d'abus sexuels, a pu se révéler problématique.

Pour autant, si c'était à refaire, ce ne sont pas ces éléments que les créateurs de Game of Thrones aimeraient changer. Interrogés par le Hollywood Reporter sur la série culte en amont de la sortie de leur nouvelle série Netflix, David Benioff et Dan Weiss ont d'abord refusé critiquer certains éléments de la série, par respect pour les nombreuses personnes qui ont pu travailler dessus durant ses 8 années de diffusion.

Pour autant, ils ont révélé l'élément (mineur) qu'ils changeraient si c'était à refaire. Les deux créateurs de la série fantastique ont admis qu'il y a un personnage de l'intrigue qu'ils auraient aimé davantage développer : Mord, le geôlier des Eyrié. Vous ne vous en rappelez pas ? C'est normal. Ce personnage incarné par Ciaran Bermingham apparaît dans seulement deux épisodes de la saison 1. On peut le voir un temps jeter Tyrion Lannister (Peter Dinklage) en prison, se moquant de lui avant de transmettre un message pour lui, en échange d'une somme d'or.

C'est donc ce personnage somme toute relativement insignifiant dans la série que les créateurs de Game of Thrones auraient aimé voir davantage : "C'était une erreur de ne pas le ramener dans l'intrigue", estime Dan Weiss auprès du Hollywood Reporter. Son comparse, David Benioff, avoue même qu'ils avaient en tête "une scène qui se déroulait dans une taverne", avec Brienne ou Le Limier. "On s'est rendu compte trop tard qu'il aurait pu posséder la taverne, et qu'on aurait pu retrouver l'acteur en arrière-plan, agissant exactement comme il le faisait en tant que geôlier."

Ce changement n'aurait donc, fondamentalement, rien changé à l'intrigue globale de Game of Thrones ni calmé les reproches faits par les fans dans les ultimes épisodes. Mais les fans de l'univers de Georges R.R. Martin peuvent désormais imaginer ce qu'aurait pu changer le retour de ce personnage.