Cette enquête spatiale angoissante se regarde en 8 heures - la série va tenir en haleine les abonnés

Un nouveau thriller en huit épisodes est à découvrir en streaming à partir de cette semaine. Cette série sur fond d'enquête spatiale s'annonce aussi fantastique qu'intrigante.

L'espace regorge toujours de nombreux mystères qu'on a encore du mal à appréhender. Si les scientifiques se cassent la tête pour en saisir tous les secrets, les confins de la galaxie inspirent les scénarios de science-fiction les plus dingues. Cette semaine, il est possible de découvrir une nouvelle série de ce genre.

Constellation est la nouvelle fiction à découvrir sur Apple TV+ dès le 21 février 2024, et ce chaque mercredi. Créée par Peter Harness, cette série en huit épisodes mélange la science-fiction, l'action et le thriller psychologique : un cocktail détonnant pour offrir un nouveau programme qui devrait tenir en haleine les téléspectateurs.

Dans Constellation, les abonnés de la plateforme de streaming d'Apple peuvent suivre les aventures d'une astronaute, victime d'une catastrophe au cours de sa mission dans l'espace, qui doit logiquement revenir sur Terre. Mais son retour auprès des siens ne se fait pas sans difficulté, surtout lorsqu'elle réalise que des parties de sa vie semblent avoir tout bonnement disparu. Elle se lance alors dans une enquête pour découvrir ce qui se trame.

Au casting, Constellation réunit des visages connus du petit et du grand écran international. Noomi Rapace, connue pour son rôle de Lisbeth Salander dans la saga suédoise Millenium, y incarne le premier rôle. Elle donne la réplique à Jonathan Banks, inoubliable dans le rôle de Mike Ehrmantraut dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul, mais également l'acteur britannique James D'Arcy que l'on a pu voir dans la série Agent Carter. Julian Looman, Lenn Kudrjawizki et William Catlett font également partie de la distribution de la série.

Pour voir Constellation, c'est sur Apple TV+ qu'il faut se rendre. La plateforme de streaming à la pomme a habitué ses abonnés à diffuser chacune de ses séries de manière hebdomadaire. Le début de la série est à découvrir ce mercredi 21 février 2024. Il faudra donc patienter quelques semaines avant de découvrir le final et résoudre tous les mystères du programme, puisque la série est composée de huit épisodes d'une durée d'une heure environ.

Rappelons qu'un abonnement à Apple TV+ payant est nécessaire pour avoir accès aux contenus de la plateforme de streaming. Il coûte 9,99 euros par mois. Tous les contenus du géant de la VOD sont également disponibles aux abonnés de Canal+ et de MyCanal, sans supplément dans leur abonnement.