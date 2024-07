Cette série régulièrement dans le top de Netflix est de retour pour une nouvelle saison

Sweet Home est une série coréenne adaptée du célèbre webtoon du même nom. La troisième saison du live action est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 19 juillet 2024.

Sweet Home, c'est la série coréenne apocalyptique et fantastique événement qui a enflammé Netflix. Cette série est adaptée du célèbre webtoon (manga digital) diffusé sur la plateforme du même nom et déjà visionné plus de deux milliards de fois ! L'adaptation en live action n'a pas déçu les fans : la première saison, diffusée en 2020, a rapidement décroché sa place dans le tant convoité Top 10 Netflix dans 70 pays. Les quatre premières semaines de diffusion, la série a enregistré plus de 22 millions de spectateurs.

Après une première saison, parue en 2020, les huit épisodes de deuxième saison de Sweet Home sont également diffusés sur la plateforme de streaming depuis décembre 2023. Les fans de la série de fantasy n'auront pas eu à patienter longtemps pour découvrir la suite des aventures de Hyeon-soo, puisque la troisième saison est disponible sur Netflix depuis le 19 juillet 2024.

Quel est le synopsis de Sweet Home ?

Seul survivant d'un drame qui a emporté toute sa famille, Cha Hyeon-soo s'installe dans un appartement de la résidence délabrée, Green Home. Un soir, des monstres terrifiants apparaissent et ravagent la ville. Hyeon-soo et les autres résidents de Green Home s'unissent pour combattre la menace. Mais rapidement, d'étranges symptômes frappent le jeune homme et ses compagnons : ils se transforment à leur tour en monstre. Ils doivent alors se battre pour leur survie et pour leur humanité, alors qu'en parallèle, les pouvoirs publics cherchent désespérément un remède à leur mal.

Quel casting pour Sweet Home ?

Song Kang : Cha Hyeon-soo

Cha Hyeon-soo Lee Jin-wook : Pyeon Sang-wook

Pyeon Sang-wook Lee Si-young : Seo I-kyeong

Seo I-kyeong Park Gyu-young : Yoon Ji-soo

Yoon Ji-soo Go Min-si : Lee Eun-yoo

Lee Eun-yoo Kim Hee-jung : Cha Jin-ok

Cha Jin-ok Kim Gook-Hee : Son Hye-in

Son Hye-in Lee Joon-woo : Ryoo Jae-hwan

Ryoo Jae-hwan Woo Jung-gook : Kang Seong-wan

Où découvrir Sweet Home en streaming ?

Les trois saisons de la série live action de fantasy Sweet Home sont disponibles sur la plateforme Netflix. La première saison depuis 2020, la deuxième saison depuis 2023 et la troisième, le 19 juillet 2024. Netflix est connu pour son catalogue et propose déjà de nombreux contenus coréens comme Jung_E, Badland Hunters ou encore le cultissime Squid Game. Pour profiter de ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme en optant pour une formule allant de 5,99 euros à 19,99 euros par mois.