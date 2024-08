Les Nouveaux : c'est quoi cette nouvelle comédie adolescente à voir sur Netflix ?

Les Nouveaux est une comédie américaine pour adolescents écrite et réalisée par Dave et John Chernin. Le film sort sur Netflix le 23 août 2024.

Que la fête commence ! Dave et John Chernin vous invitent à une fête que vous n'êtes pas prêts d'oublier : Les Nouveaux. Pour leur premier long métrage, les deux frères se sont inspirés de leur propre vécu mais aussi de films qui les ont marqués, comme Ça chauffe au lycée Ridgemont, Big Party ou encore SuperGrave.

Friands de teen movies, ils ont décidé de marquer le genre de leur empreinte avec Les Nouveaux, où quatre adolescents assistent à leur première fête de lycéens. Avec Mason Thames (Black Phone), Ramon Reed (13 : La comédie musicale), Raphael Alejandro (Once Upon a Time) et l'influenceuse Loren Gray, Les Nouveaux débarque le vendredi 23 août sur Netflix.

Quelle est l'intrigue du film Les Nouveaux ?

Dans Les Nouveaux, Benj, Connor, Danah et Eddie, quatre adolescents qui commencent à peine le lycée, mettent un pied dans la cour des grands : ils sont les seuls élèves de première année à avoir été invités à un évènement majeur, leur première méga fête ! En bref, Les Nouveaux, c'est l'histoire d'une nuit où tout peut arriver… et du chaos qui s'ensuit. Au programme : premiers amours, anecdotes hilarantes et toutes sortes de folies.

Quels acteurs au casting du film Les Nouveaux ?

Mason Thames : Benj Nielsen

Ramon Reed : Eddie

Raphael Alejandro : Connor

Isabella Ferreira : Bailey

Bardia Seiri : Danah Koushani, " Koosh "

Loren Gray : Katrina Aurienna

Ali Gallo : Alyssa Nielsen

Scott MacArthur : Dennis

Thomas Barbusca : Ruby

Kaitlin Olson : Mme Nielsen

Bobby Cannavale : M. Studebaker

Où voir Les Nouveaux en streaming ?

Les Nouveaux est disponible sur Netflix le 23 août 2024. Pour assister à une fête inoubliable en regardant Les Nouveaux, mais aussi d'autres teen movies tels qu' Everything Now ou Il est trop bien, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).