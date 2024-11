Le silence de Mélodie : le film Disney+ pour voir le handicap autrement

Le silence de Mélodie est un film adapté du roman éponyme de Sharon D. Draper. Réalisé par Amber Sealey, ce film sur le handicap est diffusé en streaming sur Disney + depuis le 22 novembre 2024.

Comment voir le handicap autrement ? Dans l'imaginaire des personnes valides, les personnes en situation de handicap moteur sont souvent réduites à leur fauteuil roulant et leur pathologie. Le film Le silence de Melodie veut souligner, s'il est encore nécessaire de le rappeler, qu'il est possible de mener une vie épanouie malgré le handicap, et même... parler avec la voix de Jenifer Aniston !

Scénarisé par Daniel Stiepleman, Le silence de Melodie est adapté du roman éponyme de l'autrice jeunesse américaine Sharon D. Draper. Le film a été présenté en avant-première mondiale au Sundance Festival le 19 janvier 2024 avant d'être programmé pour une diffusion sur Disney+ depuis le 22 novembre 2024.

Quelle intrigue pour Le silence de Mélodie ?

Melodie Brooks a 11 ans et comme toutes les petites filles de son âge, elle s'apprête à rentrer en sixième. Oui, mais voilà, Melodie ne parle pas et se déplace en fauteuil. Atteinte d'un trouble cérébral moteur, la jeune fille est totalement dépendante et ne peut pas faire profiter les autres de son intelligence et de son humour. Un jour, pourtant, Melodie est acceptée dans une école "normale" et bénéficie d'équipements qui lui permettent de communiquer. Pour l'adolescente, c'est le début d'une nouvelle vie qu'elle compte bien dévorer à pleines dents.

Quel casting pour Le silence de Mélodie ?

Phoebe Rae Taylor : Melodie Brooks

Melodie Brooks Jennifer Aniston : La voix de Melodie Brooks

La voix de Melodie Brooks Rosemarie DeWitt : Diane

Diane Judith Light : Mrs. V.

Mrs. V. Luke Kirby : Chuck

Chuck Michael Chernus : Mr. Dimming

Mr. Dimming Emily Mitchell : Penny Brooks

Penny Brooks Kate Moyer : Claire West

Claire West Courtney Taylor : Dr. Katherine Post

Dr. Katherine Post Sharron Matthews : Mrs. Billups

Mrs. Billups Ian Ho : Connor Bates

Connor Bates Jeff Roop : Mr. Potts

Mr. Potts Catherine McNally : Mrs. Antelucci

Où découvrir Le silence de Mélodie en streaming ?

Le silence de Mélodie est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Disney + depuis le 22 novembre 2024. Cette exclusivité Disney présentée en avant-première au Sundance Festival, rejoint Timmy Failure, une autre adaptation exclusive présentée en 2020 au Sundance Festival. Pour découvrir ces films et l'intégralité du catalogue Disney+, vous pouvez vous abonner à partir de 5,99 euros par mois (avec publicités), 9,99 euros par mois (standard) et 13,99 euros par mois (premium).