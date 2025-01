Horreur et comédie : c'est le programme du nouveau film surprenant à voir sur Disney+

"Nightbitch" est une comédie d'horreur de Marielle Heller qui offre un rôle surprenant à l'actrice Amy Adams.

Le nouveau film à voir sur Disney+ promet des surprises. Amy Adams est au casting de la nouvelle comédie horrifique à voir sur la plateforme de streaming, Nightbitch. L'actrice vue dans Premier contact ou Il était une fois y incarne une mère au foyer, dont le quotidien vire au surréaliste lorsqu'elle commence à avoir la sensation de devenir un chien.

Nightbitch est une réalisation de Marielle Heller, adaptée du roman de Rachel Yoder. La cinéaste, qui a déjà signé The Diary of a teenage girl ou L'extraordinaire Mr. Rogers avait qualifié son long-métrage sur la maternité comme "une comédie pour les femmes et un film d'horreur pour les hommes". Pour son interprétation, Amy Adams avait été nommée au Golden Globes de la meilleure actrice dans un film comique ou musical, mais c'était inclinée face à Demi Moore qui avait remporté le prix pour The Substance. Quoi qu'il en soit, les spectateurs vont pouvoir découvrir sa prestation habitée et unanimement saluée dès le 24 janvier 2025, sur Disney+.

S'abonner à Disney+

Quelle est l'intrigue de Nightbitch ?

Une femme (la Mère) abandonne sa carrière pour se consacrer à son enfant qui vient de naître et à sa nouvelle vie de mère au foyer. Mais peu à peu, son quotidien bascule dans l'étrangeté, et elle commence à avoir l'impression de se transformer en chien.

Quels acteurs au casting de Nightbitch ?

Amy Adams

Scoot McNairy

Zoë Chao

Mary Holland

Achana Rajan

Jessica Harper

Arleigh Patrick Snowden

Emmett James Snowden

Où voir Nightbitch en streaming ?

Nightbitch est une comédie d'horreur à voir en France uniquement en streaming. Pour découvrir cette adaptation du roman de Rachel Yoder, il faut posséder un abonnement à la plateforme Disney+, qui propose les contenus de Searchlight Pictures. Rappelons que l'inscription est payante, et que les tarifs vont varier en fonction de l'offre et des options choisies : 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités, 9,99 euros par mois (9,99 euros par an) pour l'abonnement standard, et 13,99 euros par mois (139,90 euros par an) pour l'abonnement premium.