Gagné ou perdu : de quoi parle la nouvelle série des studios Pixar ?

Pixar offre à ses fans une nouvelle série originale autour d'une bande de collégiens mal dans leur peau, sur Disney+. Les infos sur le programme.

Pixar en version longue. Les studios à qui l'on doit Toy Story, Monstres & Cie ou encore Vice-Versa vont bientôt livrer à Disney+ la première saison d'une nouvelle série. Gagné ou perdu est disponible depuis le 19 février 2025 sur la plateforme de streaming.

Huit épisodes suivent les trajectoires croisées de plusieurs personnages, chacun appréhendant différemment une future rencontre de softball. Réalisée et écrite par Carrie Hobson, qui a travaillé sur Toy Story 4, Elémentaire et Luca, et Michael Yates, qui en sont aussi les producteurs délégués, la série est également produite par David Lally.

Dans cette série animée, Pixar a choisi de faire appel à Will Forte pour faire la voix du coach des collégiens, un acteur américain vu dans la série qu'il avait lui-même créée, The Last Man on Earth. Il a aussi fait la voix de Sammy dans Scooby ! (2020).

Quelle est l'intrigue de la série Gagné ou perdu ?

Les Pickles forment une équipe mixte de softball au collège. Ils disputeront bientôt un match de championnat. Chacun des huit épisodes est l'occasion de mettre en avant le point de vue d'un personnage différent à la veille de cette rencontre, qu'il soit joueur parent ou arbitre.

Quels acteurs prêtent leur voix à la série Gagné ou perdu ?

Will Forte : Coach Dan

Kyliegh Curran : Taylor

Izaac Wang : Yuwen

Josh Thomson : Frank

Jo Firestone : Sweaty

Milan Ray : Rochelle

Erin Keif : Lena

Rosie Foss

Rosa Salazar : Vanessa

Où voir de la série Gagné ou perdu en streaming ?

La première saison de la série Gagné ou perdu est diffusée en exclusivité sur Disney ++. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 13,99 euros par mois (139,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.