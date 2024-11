The nutcrackers : le nouveau Ben Stiller débarque sur Disney+

Nutcrakers est une comédie américaine réalisée par David Gordon Green avec Ben Stiller. Ce film de Noël potache et feel good est à voir en streaming sur Disney+ le 29 novembre 2024.

Noël arrive et comme tous les ans, les plateformes de streaming ont prévu du lourd. Netflix diffuse une nouvelle fournée de ses traditionnelles romances comme Our Little Secret ou Mon Bel homme des neiges. Amazon mise sur l'action Red One (pas encore disponible en France), le dernier blockbuster de Dwayne Johnson et de Chris Evan.

Quant à Disney+, la plateforme du géant Walt Disney se paye une belle tranche d'émotion et d'humour potache avec Nutcrakers, une comédie déjantée, mais émouvante comme on aime en voir à cette période de l'année. Ce film est réalisé par David Gordon Green généralement habitué aux films d'horreur (Halloween, l'Exorciste) et aux comédies pour adultes (Délire Express, Sa Majesté). Vous pouvez découvrir Nutcrakers en streaming depuis le 29 novembre sur Disney ++.

Quelle est l'intrigue de Nutcrackers ?

Michael "Mike" Maxwell est un homme d'affaires, obsédé par son travail. Égoïste et solitaire, il entretient peu de relation avec sa famille. Pourtant, quand sa sœur et son mari meurent brusquement, Mike est chargé de s'occuper de leurs enfants le temps que les services sociaux leur trouvent un foyer. Mike débarque à contrecœur en plein Ohio rurale et doit gérer quatre enfants très turbulents. Si le citadin est réticent, il peut compter sur Gretchen, une travailleuse sociale, pour l'aider à ouvrir les yeux sur le vrai sens de la vie.

Quels acteurs au casting de Nutcrackers ?

Ben Stiller : Michael "Mike" Maxwell

Michael "Mike" Maxwell Linda Cardellini : Gretchen

Gretchen Homer Janson : Justice

Justice Ulysses Janson : Junior

Junior Atlas Janson : Samuel

Samuel Arlo Janson : Simon

Simon Toby Huss : Aloysius "Al" Wilmington

Aloysius "Al" Wilmington Edi Patterson : Rose

Rose Maren Heisler : Mia

Où regarder Nutcrackers en streaming ?

Le film Nutcrackers est disponible en streaming sur le service de VOD Disney + depuis le 29 novembre 2024. Pour découvrir Nutcrackers et d'autres films avec Ben Stiller comme La nuit au musée 1 et 2 ou la Famille Tenenbaun, abonnez-vous dès aujourd'hui à la plateforme Disney+. Vous pourrez choisir parmi l'une des trois formules disponibles : 5,99 euros par mois avec publicités, 9,99 euros par mois avec deux écrans et sans publicité et 13,99 euros par mois avec quatre écrans et tous les avantages Disney.