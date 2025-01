Jerry Springer : un documentaire de Netflix sur un talk-show américain très controversé

Explorez les coulisses du talk-show le plus controversé des Etats-Unis avec le documentaire Jerry Springer : silence, moteur, altercations, sur Netflix. Les infos sur le programme.

Diffusé durant 27 ans (1991-2018), le talk-show de Jerry Springer a marqué la télévision américaine en repoussant toujours plus loin les limites de l'exercice, entre spectacle et voyeurisme. Invités aux comportements extrêmes, conflits familiaux, scandales et autres histoires dramatiques ont émaillé les 3891 épisodes de l'émission.

Pour la raconter, Netflix consacre une mini-série documentaire en deux parties au pionnier de ce talk-show "trash", dont la première est disponible à partir du 7 janvier. Produit par Minons Films, le documentaire propose une analyse des rouages de l'émission, témoignages de producteurs et d'anciens invités à l'appui.

Dans ce documentaire, la vedette est bien sûr Jerry Springer, qui a joué pendant presque trois décennies le rôle de médiateur, au ton calme et paternaliste, face à des invités souvent déchaînés.

Quelle est l'intrigue de Jerry Springer : silence, moteur, altercations ?

Créé par Jerry Springer, ancien homme politique devenu animateur tv, The Jerry Springer Show a débuté comme un talk-show traditionnel avant d'opter pour un ton de plus en plus sensationnel où les conflits entre les invités ont souvent dégénéré. Analyse d'un programme aussi célèbre que scandaleux par ceux qui l'ont produit et ses anciens participants.

Qui voit-on dans Jerry Springer : silence, moteur, altercations ?

Jerry Springer

Des producteurs et des anciens participants du programme

Où voir Jerry Springer : silence, moteur, altercations en streaming ?

C'est en exclusivité sur Netflix que vous pourrez découvrir le documentaire en deux parties Jerry Springer : silence, moteur, altercations, à partir du 7 janvier 2025 pour la première partie. Ce documentaire est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).