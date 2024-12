Polo : le documentaire Netflix produit par Meghan et Harry

La docu-série suit les plus grands joueurs de polo mondiaux en pleine compétition. Ce show, produit par Meghan Markle et le prince Harry, est diffusé en streaming sur Netflix depuis le 10 décembre 2024.

Polo est une docu-série sportive qui suit de grands joueurs de polo lors d'une compétition internationale aux États-Unis. Ce sport est très prisé par les aristocrates anglais, à l'instar du prince Harry, duc de Sussex. C'est d'ailleurs lui qui a produit cette série, avec son épouse, Megan Markle.

Sprint, Drive to Survive, Break Point... Netflix est passé maître dans l'art des documentaires sportifs qui nous entraînent en coulisse et nous invitent à découvrir les sportifs de haut niveau autrement, tout en truffant les épisodes d'images d'archives impressionnantes. Les cinq épisodes de la docu-série Polo sont disponibles en streaming depuis le 10 décembre 2024.

Quel est le résumé de Polo ?

Malgré ses origines britanniques, le polo est un sport mondialement pratiqué. La ville de Wellington, en Floride, est connue comme la capitale mondiale du polo et elle accueille chaque année au printemps l'US Open Polo, une des plus importantes compétitions internationales de polo. Pendant presque un mois, les plus grands talents mondiaux s'affrontent sur le gazon et en coulisse. Entre rivalités, défis personnels et dépassement de soi, les cavaliers ne vont pas seulement devoir accomplir des exploits physiques... Mais aussi faire preuve d'une force mentale à toute épreuve.

Qui sont les sportifs à l'affiche de Polo ?

Adolofo Cambiaso

Poroto Cambiaso

Louis Devaleix

Timmy Dutta

Nacho Figueras

Keko Magrini

Où découvrir Polo en streaming ?

Les cinq épisodes de la docu-série Polo sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 10 décembre 2024. La plateforme est spécialisée dans les documentaires sportifs qui nous permettent d'apprécier les performances comme les coulisses de ces univers aussi intransigeants que glamours. Drive to survive pour les fans de formule 1, Break Point pour les amateurs de tennis ou encore Sprint pour les mordus d'athlétisme, ces contenus sont accessibles à partir de 5,99 euros par mois (première offre, avec publicités, d'autres existent) sur le service du géant au N rouge.