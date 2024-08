Nice Girls : de quoi parle la nouvelle comédie policière française dispo sur Netflix ?

Direction La Riviera avec un film ensoleillé mais sous tension grâce à une enquête menée par un trio improbable, sur Netflix le 21 août 2024. Les infos sur le programme.

Rompue à l'exercice de la comédie, qu'elle soit amoureuse comme la série Plan coeur, sociale comme le film Parents d'élèves ou générationnelle comme le film Telle mère, telle fille, Noémie Saglio utilise de nouveau le rire pour sa nouvelle création, cette fois misant sur l'action, intitulée Nice Girls. Disponible sur Netflix depuis le 21 août 2024, ce long métrage explosif et plein d'humour mise sur un tandem entre deux policières, l'une agissant avec perspicacité et méthode, l'autre préférant se reposer sur son flair et son instinct.

Concernant le casting, la réalisatrice a fait appel à deux comédiennes qui n'avaient jamais joué ensemble : Alice Taglioni, bien connue du public de cinéma (La Doublure, Sous les jupes des filles), et Stéfi Celma, découverte dans le rôle de Sofia dans la série à succès Dix pour cent. L'humoriste et comédien Baptiste Lecaplain joue le troisième larron lancé à la poursuite des malfrats.

Quelle est l'intrigue du film Nice Girls ?

Léo, une policière au caractère explosif et Mélanie, une enquêtrice allemande méticuleuse, s'allient à un charmant ex-hacker pour tenter de faire la lumière sur la mort tragique d'un collègue à Hambourg, et sauver Nice d'un danger imminent.

Quels acteurs au casting du film Nice Girls ?

Alice Taglioni : Léo Leiman

Stéfi Celma : Mélanie Zimmer

Noémie Lvovsky : Hernandez

Baptiste Lecaplain : Nat

Jess Liaudin : Bauer

Kartrina Durden : Kim

Antoine Duléry : Mamich

Lucien Jean-Baptiste : Cassati

Franz Lang : Valence

Jan Oliver Schroeder : Zimmer

Nyko : Benny Koumba

Sandrine Vargas

Où voir le film Nice Girls en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Nice Girls en exclusivité sur Netflix depuis le 21 août 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).