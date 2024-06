SupraCell : de quoi parle la nouvelle série de super-héros de Netflix ?

Les super-héros sont de sortis à Londres avec SupraCell, disponible le 27 juin sur Netlix.

Des super-héros qui ne sont estampillés ni Marvel ni DC Comics ? C'est rare mais ils existent ! Après Umbrella Academy et Jupiter's Legacy, Netflix lance SupraCell ce jeudi 27 juin 2024. La série mêle action et fantastique en racontant l'histoire de cinq personnes ordinaires qui ne se connaissent pas et se voient dotées de pouvoirs extraordinaires. Les six épisodes de cette série ont été créés par Rapman, un rappeur britannique qui n'en est pas à sa première mise en scène puisqu'il a réalisé Blue Story, un polar déjà situé au coeur de Londres.

Dans le rôle du héros déterminé à sauver sa femme, on retrouve Tosin Cole, qui a joué un des compagnons du Docteur dans la série Doctor Who, et un des Wailers dans le film Bob Marley : One Love. Il est entouré d'Eric Kofi Abrefa (The Book of Clarence) et Calvin Demba (The Rit, Kingsman: le cercle d'or)

Quelle est l'intrigue de SupraCell ?

Un groupe de cinq personnes ordinaires développent inopinément des super pouvoirs. Elles n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est qu'elles viennent toutes du sud de Londres. Il incombe à un homme, Michael Lasaki de les réunir pour sauver la femme qu'il aime.

Quels acteurs au casting de la série SupraCell ?

Tosin Cole : Michael Lasaki

Nadine Mills : Sabrina

Eric Kofi Abrefa : Andre

Calvin Demba : Rodney

Josh Tedeku : Tazer

Adelayo Adedayo : Dionne

Rallia Ojo : Sharleen

Giacomo Mancini : Sud

Eddie Marsan : Ray

Où voir la série SupraCell en streaming ?

SupraCell est une série diffusée sur Netflix. Afin de profiter des six épisodes, il est nécessaire de prendre un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).