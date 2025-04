Le dôme de verre : un thriller psychologique glaçant à voir sur Netflix

Le dôme de verre est une mini-série suédoise écrite par l'écrivaine de polars à succès Camilla Läckberg. Ce thriller haletant est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 15 avril 2025.

Le dôme de verre, c'est ce qui pouvait arriver de mieux aux amateurs de polar scandinaves, et de suspens en général. Alors que les thrillers nordiques Le crime à la racine et Meurtres à Åre cartonnent sur Netflix, la plateforme s'offre désormais la papesse du crime scandinave, Camilla Läckberg en personne. On lui doit La Princesse des glaces (lauréat du Grand prix de littérature policière en 2008), le premier opus d'une saga traduite en plus de 50 langues.

Le nom de l'écrivaine parlera aussi aux fans du petit écran, puisque ses romans les plus populaires ont été adaptés à l'écran et notamment Erica, diffusé sur TF1 en début d'année et transposée sur la côte Atlantique. Avec Le dôme de verre, Netflix va plus loin et propose un scénario créé en exclusivité par l'écrivaine pour la plateforme au N rouge. Ce thriller psychologique, réalisé par Lisa Farzaneh (Quicksand) et Henrik Björn (Jana- Marked for life), est diffusé en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 15 avril 2025.

Quelle est l'intrigue de Le dôme de verre ?

Lejla, une criminologue, retourne dans son village natal pour enquêter sur la disparition d'une petite fille. Pour la jeune femme, ce kidnapping revêt un goût d'horreur tout particulier. Petite-fille, Lejla aussi a été enlevée par un mystérieux malfaiteur et retenue captive. Des années plus tard, l'histoire semble se répéter et les circonstances de ce nouveau drame sont terriblement familières pour la criminologue. Accompagnée de son ancien partenaire devenu chef de la police, la jeune femme va devoir affronter ses démons pour découvrir la vérité.

Quel casting pour Le dôme de verre ?

Léonie Vincent : Lejla

Lejla Farzaneh Arastoo : Said

Said Ia Langhammer : Jorun

Jorun Johan Hedenberg : Valter

Valter Johan Rheborg : Tomas

Tomas Oscar Töringe : Daniel

Où découvrir Le dôme de verre en streaming ?

Le dôme de verre est disponible en streaming sur Netflix depuis le 15 avril 2025. Pour découvrir cette minisérie suédoise exclusive Netflix écrite par Camilla Läckberg, ainsi que les polars scandinaves de la plateforme comme Le crime à la racine ou encore Meurtres à Åre, vous pouvez vous abonner au service de streaming à partir de 5,99 euros par mois (offre la moins chère avec publicités), 13,49 euros par mois (offre standard) et 19,99 euros par mois (offre premium).