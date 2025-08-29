Deux tombes : fait divers sordide et vengeance dans cette nouvelle mini-série espagnole Netflix

Deux tombes est une mini-série espagnole dramatique réalisée par Kike Maíllo. Les trois épisodes de ce thriller exclusifs sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 29 août 2025.

Deux Tombes, c'est le nom révélateur du dernier thriller espagnol Netflix. Aux commandes des trois épisodes de cette mini-série, on retrouve le réalisateur Kike Maíllo, notamment connu pour son travail sur Elite, LA série espagnole qui a cartonné sur Netflix. Au casting, on retrouve Álvaro Morte, le célèbre professeur de la Casa Del Papel, qui incarne cette fois le rôle d'un père a la dérive. Les trois épisodes de la minisérie Deux Tombes sont disponibles en streaming sur la plateforme depuis le 29 août 2025.

Quelle est l'intrigue de Deux Tombes ?

Lorsque deux adolescentes de 16 ans, Veronica et Marta, disparaissent, leur petite ville est ébranlée. Malgré l'absence d'espoir de les retrouver vivantes, l'affaire est classée sans suite faute de preuves et surtout de suspects. Isabel, la grand-mère de Marta, décide alors de mener son enquête, pour découvrir la vérité. Ce qui démarre comme une enquête privée se transforme rapidement en course effrénée pour la vengeance et Isabel ne recule devant rien pour atteindre son objectif. Quitte a torturer et tuer sans pitié tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans cette disparition.

Quel casting pour Deux Tombes ?

Kiti Manver : Isabel

Isabel Álvaro Morte : Rafael Salazar

Rafael Salazar Hovik Keuchkerian : Antonio

Antonio Camino Fernandez : Carmen

Carmen Nadia Vilaplana : Veronica

Veronica Joan Solé : Zaera

Zaera Zoe Arnao : Marta

Marta Nonna Cardoner : Lupe

Lupe Carlos Scholz : Beltrán

Où découvrir Deux Tombes en streaming ?

Les trois épisodes de la minisérie Deux Tombes sont disponibles en streaming sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 29 août 2025. Les fans de thriller espagnols apprécieront aussi Veuve Noire et Faute de preuves, également disponible sur le service de streaming. Pour vous abonner, vous pouvez opter pour l'une des trois formules comprises entre 7,99 et 21,99 euros par mois.