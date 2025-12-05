Jay Kelly : de quoi parle le film avec George Clooney et Adam Sandler sur Netflix ?

Le film Jay Kelly, porté par George Clooney et Adam Sandler , est disponible sur Netflix depuis le 5 décembre 2025.

Avec Jay Kelly, Netflix poursuit son partenariat avec Noah Baumbach qui revient à la comédie dramatique pour s'interroger sur les affres de la célébrités avec son style bien marqué et son écriture psychologique ciselée. Après Marriage Story et White Noise, Baumbach revient donc derrière la caméra dès le 5 décembre sur la plateforme, pour un film centré sur une quête existentielle.

Produit par Netflix et Heyday Films, le projet s'est développé dans une grande confidentialité, Baumbach ayant coécrit le scénario avec Emily Mortimer. George Clooney incarne un acteur américain à succès embarqué dans un road trip en Europe accompagné de son fidèle manager, incarné par Adam Sandler. Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough et Jim Broadbent complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue du film Jay Kelly ?

Jay Kelly est un acteur américain à succès. Cet homme flegmatique se retrouve embarqué dans un road trip en Europe. Accompagné de son fidèle manager Ron, il va faire de nombreuses rencontres. Les deux hommes vont ainsi se replonger dans leur passé, tout en se questionnant sur leur futur.

Qui est au casting du film Jay Kelly ?

George Clooney : Jay Kelly

Adam Sandler : Ron

Laura Dern : Liz

Billy Crudup : Timothy

Riley Keough : Jessica Kelly

Greta Gerwig : Lois Sukenick

Patrick Wilson : Ben Alcock

Emily Mortimer : Candy

Isla Fisher : Pamela Palmer

Jim Broadbent : Jimbo

Stacy Keach : Jay's father

Grace Edwards : Daisy Kelly

Eve Hewson

Louis Partridge

Jamie Demetriou

Où voir le film Jay Kelly en streaming ?

Le film Jay Kelly est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 5 décembre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).