Cet énorme acteur, souvent snobé par les Oscars, a encore été oublié dans les nominations de 2024

Alors que beaucoup d'observateurs étaient persuadés qu'il allait recevoir une nomination aux Oscars, l'Académie en a décidé autrement. Pour les internautes, cet acteur a été purement et simplement snobé.

Pendant longtemps, on disait cet acteur maudit. Acclamé par la critique, extrêmement populaire auprès du public, avec une carrière à Hollywood qui s'est étendue sur plusieurs décennies, ce comédien américain était pourtant snobé par les Oscars et a vu la récompense lui échapper à plusieurs reprises. Nommé six fois et finalement sacré en 2016 pour un rôle qui, selon les observateurs du milieu, n'était pas nécessairement le plus grand de sa carrière, beaucoup l'imaginaient nommé en 2024, pour sa dernière prestation bluffante. Il n'en sera finalement rien.

Leonardo DiCaprio est-il en froid avec les Oscars ? Difficile de le savoir, mais ce qui est certain, c'est que la relation entre l'Académie et l'acteur n'a pas été un long fleuve tranquille. Le comédien décroche sa première nomination à 20 ans à peine, en 1994, pour son second rôle dans Gilbert Grape. Le prix lui échappe, mais sa route à Hollywood a bel et bien débuté.

Pourtant, il faudra attendre qu'il explose dans Titanic trois ans plus tard pour qu'il devienne une superstar mondiale dans le coeur du public. Si le film de James Cameron en fait une vedette à travers le monde, les Oscars boudent encore DiCaprio qui ne sera pas nommé l'année suivante dans les catégories d'interprétation. Le film était pourtant cité à 14 reprises par l'Académie cette année-là ! L'acteur sera par conséquent absent de la cérémonie.

L'affront est plus ou moins réparé dans les années suivantes, alors que Leonardo DiCaprio est nommé aux Oscars pour Aviator (en 2005), Blood Diamond (en 2007) et Le loup de Wall Street (2014). Mais plusieurs prestations phares de l'acteur sont encore oubliées par l'Académie dans les années 2000, comme ses prestations saluées dans Attrape-moi si tu peux, Les Noces Rebelles, J.Edgar, Django Unchained ou encore Gangs of New-York qui ne lui vaudront aucune nomination.

A force, les observateurs, mais également le public, s'interrogent sur l'absence de reconnaissance de l'Académie pour un acteur de ce calibre. C'est finalement en 2016 que Leonardo DiCaprio remporte l'Oscar du meilleur acteur pour The Revenant, un rôle certes physique et éprouvant (il combat tout de même un faux ours dans le film), mais à contre-emploi et qui manque peut-être des nuances et des subtilités de ses précédents rôles selon la presse spécialisée, Variety en tête.

A ce jour, l'Oscar de The Revenant reste le seul obtenu par Leonardo DiCaprio dans l'ensemble de sa carrière. Nommé pour Once upon a time... in Hollywood en 2020, il s'inclinera face au Joker de Joaquin Phoenix. Et la malédiction semble encore frapper en 2024 : alors que sa performance dans Killers of the Flower Moon était unanimement saluée, Leonardo DiCaprio n'a même pas été nommé pour l'Oscar du Meilleur acteur, ce qui a suscité l'incompréhension sur les réseaux sociaux. Heureusement, la carrière de l'acteur de 49 ans se porte toujours très bien, même sans statuette.