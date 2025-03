"Mort de Gene Hackman : les zones d'ombre qui interrogent les enquêteurs"

La légende du cinéma américain a été retrouvé mort avec son épouse, Betsy Arakawa, mercredi dernier. Mais ce double décès pose de nombreuses questions aux enquêteurs, qui considèrent la mort "suspecte".

Le mystère continue de s'épaissir. La mort de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa est toujours considérée comme "suspecte" de la part des enquêteurs, qui ont découvert les corps du couple à leur domicile le 26 février dernier. Les causes du décès ne sont toujours pas connues, et rien ne vient mettre en évidence la piste criminelle, mais plusieurs mystères viennent poser question.

Gene Hackman et Betsy Arakawa ont été retrouvés mercredi vers 13h45 par la police, après qu'un voisin inquiet a appelé pour s'assurer que tout allait bien au domicile. Le couple a été retrouvé mort, tout comme l'un de leurs trois chiens, dont le corps a été retrouvé dans un placard. Les premières constatations révèlent que la porte d'entrée était ouverte, mais qu'il n'y avait pas de trace d'effraction, ni de trace évidente d'une fuite de gaz. Le pacemaker de l'acteur de 95 ans a cessé de fonctionner depuis le 17 février dernier : les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir du jour du décès du couple, soit neuf jours avant la découverte des corps.

Selon les premiers examens médicaux, les corps ne présentent aucun signe extérieur de traumatisme physique. Il semblerait d'ailleurs que Betsy Arakawa soit décédée la première, ce qui pose de nouvelles questions sur la temporalité et les raisons de la mort de Gene Hackman. Le mandat de perquisition révèle que l'acteur semble être "soudainement tombé" dans sa cuisine, tandis que son épouse a été retrouvée à l'étage, dans la salle de bain, "des pilules dispersées sur le comptoir". Selon les premiers examens médicaux, l'intoxication au monoxyde de carbone a été exclue et ne serait pas en cause : il n'y aurait pas non plus de signe de fuite de gaz.

Les filles de Gene Hackman interrogent

Déjà discret dans les médias, le couple se serait également isolé ces derniers mois dans la sphère privée. Betsy Arakawa aurait arrêté de contacter sa mère, âgée et sénile, depuis plusieurs mois, tandis que des voisins et des proches témoignent de l'isolation du couple. Par ailleurs, le comportement des filles de Gene Hackman interrogent alors qu'elles ont été photographiées à la sortie d'un restaurant, souriantes, au lendemain de l'annonce du décès de leur père et de son épouse. Notons d'ailleurs que l'aînée, Elizabeth, avait indiqué auprès de TMZ que la famille penchait pour la thèse de l'intoxication au monoxyde de carbone, avant que celle-ci ne soit exclue par les examens médicaux.

Le mystère du propriétaire de la demeure

Autre mystère qui pose question dans cette affaire : l'identité du propriétaire de la demeure où Gene Hackman et son épouse vivaient. Le couple a acquis la maison en 1990, mais elle est enregistrée au nom de Edgar F. Gross, ancien avocat de l'acteur décédé en 2016 qui aurait servi d'intermédiaire lors de l'acquisition de la propriété. La question demeure de savoir pourquoi le comédien n'apparaît pas sur les documents officiels. S'agit-il d'un montage pour des raisons fiscales, ou un accord financier est-il au coeur de l'affaire ?

Un acteur doublement oscarisé

Gene Hackman a reçu deux Oscars au cours de sa carrière, un premier pour son rôle dans le film French Connection de William Friedkin, un second pour Impitoyable de Clint Eastwood. Au total, il a été nommé pour la prestigieuse récompense à cinq reprises au cours de sa carrière : pour Bonnie et Clyde en 1967, I never sang for my father en 1970, ou encore dans Mississippi Burning en 1988, pour lesquels il a été nommé aux Oscars. On l'a également vu dans d'autres films majeurs, comme L'aventure du Poséidon en 1972, Conversation secrète en 1974, Superman en 1978 ou plus récemment Ennemi d'Etat en 1998 et La famille Tenenbaum en 2001. Il a mis fin à sa carrière d'acteur en 2004, et a été honoré lors de la 97e cérémonie des Oscars, le 2 mars 2025.