Mort de Matthew Perry : la "reine de la kétamine" va plaider coupable

Jasveen Sangha va plaider coupable de la mort de Matthew Perry. Elle est accusée d'avoir vendu la kétamine ayant provoqué la mort de l'acteur de Friends.

Cela fait deux ans que Matthew Perry est décédé. Depuis, les principaux accusés se préparent à passer dans le tribunal, et les postures des uns et des autres évoluent. Alors qu'elle refusait de reconnaitre sa culpabilité, Jasveen Sangha va finalement changer de ligne de défense. Celle qui est connue comme "la reine de la kétamine" dans certains milieux hollywoodiens va "plaider coupable" "dans les semaines à venir", a annoncé le ministère américain de la justice lundi. Âgée de 42 ans, elle risque jusqu'à 65 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, dont celui de distribution de kétamine ayant entraîné la mort.

Elle est accusée d'avoir vendu cet anesthésiant, légal mais qui doit être pris sous supervisation, ayant tué la star de Friends. Matthew Perry a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi le 28 octobre 2023. Souffrant de dépression et d'addiction depuis de nombreuses années, il a fait une overdose. L'acteur de 54 ans en prenait de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie. Selon les autorités, cela aurait conduit à une rechute dont des professionnels de santé "sans scrupules" auraient profité.

Quatre autres personnes sont poursuivies dans le cadre de l'enquête, parmi lesquels le médecin Salvador Plasencia, l'assistant personnel de l'acteur et un intermédiaire (qui ont accepté de plaider coupable), ainsi que Jasveen Sangha. Cette dernière "assume la responsabilité de ses actes", a commenté son avocat Mark Geragos.

Le médecin plaide également coupable

Le 23 juillet, Salvador Plasencia a formellement plaidé coupable. Il est visé par quatre chefs d'accusation de distribution de kétamine et soupçonné d'avoir exploité l'addiction de l'acteur de Friends avant qu'il ne décède par overdose, en 2023. Selon son avocate, Karen Goldstein, Salvador Plasencia est "profondément repentant" depuis le décès de la star. "Il a l'intention de renoncer volontairement à son droit d'exercer la médecine", a-t-elle ajouté dans un communiqué. " espère que son cas servira d'avertissement aux autres professionnels de santé et conduira à une surveillance plus stricte et à des protocoles clairs pour l'industrie de la kétamine à domicile, en pleine expansion, afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir." Il encourt jusqu'à 40 ans de prison et sera fixé sur sa peine le 3 décembre prochain.

Salvador Plasencia aurait "distribué vingt flacons" de kétamine à Matthew Perry sur une quinzaine de jours, à l'automne 2023, a fait savoir le parquet. Les flacons de kétamine coûtaient environ 12 dollars aux médecins impliqués dans l'affaire, mais auraient été revendus 2000 dollars à l'acteur. S'il n'a pas fourni le médicament qui a tué l'acteur, Salvador Plasencia est soupçonné d'avoir organisé l'exploitation" de l'interprète de Chandler dans la sitcom Friends.

Le médecin se déplaçait également au domicile du comédien pour lui injecter de la kétamine, ou la fournir à son assistant, qui risque lui-même jusqu'à 10 ans de prison pour avoir contribué à fournir illégalement le médicament à l'acteur. Un SMS exhumé par les enquêteurs, datant de septembre 2023, était à ce titre édifiant : "Je me demande combien ce crétin va payer", a-t-il écrit au sujet de Matthew Perry, selon les enquêteurs.