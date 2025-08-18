Mort de Terence Stamp : l'acteur de 87 ans a joué dans des films iconiques qu'il faut absolument avoir vus

L'acteur britannique de 87 ans est décédé le 17 août 2025. Connu pour "Priscilla folle du désert" ou "Superman", Terence Stamp laisse derrière lui des films marquants.

Des yeux perçants et un charisme à faire brûler la pellicule. Terence Stamp est un acteur qui a marqué des générations de spectateurs grâce à de nombreux rôles iconiques. Il est décédé dimanche 17 août 2025, à l'âge de 87 ans. Les causes de sa mort n'ont pas été précisées par sa famille, qui a simplement confirmé sa disparition aux médias britannique. "Il laisse derrière lui une oeuvre extraordinaire, aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant qu'écrivain, qui continuera à toucher les gens pendant de nombreuses années", ont ajouté ses proches.

Terence Stamp est né en 1938, à Londres. Issu d'une famille modeste, il n'est toutefois pas la seule personnalité de sa fratrie, puisque son frère, Chris Stamp, est devenu le manager du groupe de rock The Who. C'est au cinéma que Terence Stamp débute sa carrière. Après une apparition dans Le Verdict de Peter Glenville, il est repéré par le réalisateur Peter Ustinov. Il a seulement 24 ans lorsqu'il décroche le rôle-titre de Billy Budd en 1962. Un pari gagnant, puisqu'il décroche alors le Golden Globe du meilleur jeune espoir. Ce n'est d'ailleurs pas la seule récompense que Terence Stamp possède à son palmarès, puisqu'il a également décroché le Prix d'interprétation du Festival de Cannes pour son rôle dans L'Obsédé de William Wyler, sorti en 1965.

Terence Stamp multiplie ainsi les apparitions au cinéma, alternant entre les blockbusters et les oeuvres indépendantes. On a ainsi pu le voir sous la direction des plus grands réalisateurs, comme Ken Loach (Pas de larmes pour Joy en 1967), Federico Fellini (Histoires extraordinaires en 1968) ou Pasolini (Theoreme en 1969).

Superman et Priscilla folle du désert, ses plus grands rôles

Mais il faudra attendre 1978 pour qu'il décroche le rôle pour lequel il est désormais le plus célèbre. Il incarne le général Zod, tyran extra-terrestre des films Superman portés par Christopher Reeve. On le retrouve quelques années plus tard dans Priscilla, folle du désert, sorti en 1994 : il y interprète le personnage de Bernadette, femme transgenre d'âge mur. On a également pu le retrouver dans Star Wars : la Menace fantôme, dans lequel il incarnait le chancelier Valorum. On compte également dans sa filmographie des apparitions dans Wall Street d'Oliver Stone ou L'Anglais de Steven Soderbergh.

Les années 2000 ont été toutes aussi productives. On a pu le voir dans Ma femme est une actrice d'Yvan Attal, Elektra de Rob Bowman, Wanted de Timur Bekmambetov, la comédie Yes Man de Peyton Reed ou encore Walkyrie, L'Agence ou Big Eyes. Sur Netflix, on peut aussi le voir dans le premier épisode de Murder Mystery, comédie portée par Jennifer Aniston et Adam Sandler. Son dernier rôle au cinéma date de 2021 : dans Last Night in Soho d'Edgar Wright, il incarnait un vieux gentleman d'un bar, mystérieux et inquiétant.