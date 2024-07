Succès critique et populaire, Million Dollar Baby est un film réalisé par Clint Eastwood qui a remporté quatre Oscars en 2005.

En 2004, la sortie au cinéma de Million Dollar Baby fait parler d'elle. Ce drame de Clint Eastwood qui retrace l'histoire d'un entraîneur de boxe réticent à s'attacher aux autres, et d'une jeune femme qui rêve de monter sur le ring, est un succès à la fois critique et populaire. Non seulement il engrange plus de 216 millions de dollars à travers le monde, mais il décroche également quatre Oscars : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice pour Hillary Swank et Meilleur acteur dans un second rôle pour Morgan Freeman.

L'histoire de Frankie et de Maggie a particulièrement ému le public. Si ni l'un ni l'autre n'a existé dans la réalité, Million Dollar Baby reste inspiré, en partie du moins, de certaines histoires vraies. En effet, le scénario est inspiré de nouvelles semi-autobiographiques écrites par un certain F.X. Toole. Ce pseudonyme est en réalité un nom de plume de Jerry Boyd, qui a été un ancien soigneur professionnel dans le milieu de la boxe.

Synopsis - Frankie (Clint Eastwood) est un entraîneur de boxe qui fut autrefois réputé dans le milieu des combats. Désormais, il tient une petite salle de quartier avec son ami Scrap (Morgan Freeman). Un jour, Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) vient lui demander de l'entraîner. D'abord réticent, Frankie finit par faire de la jeune fille une vraie championne qui met KO tous ses adversaires.