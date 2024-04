"Le deuxième acte", dernier film de Quentin Dupieux, fera l'ouverture du Festival de Cannes 2024. Avant cela, il s'est offert une première bande-annonce surprenante.

C'est du beau monde qui foulera le tapis rouge du Festival de Cannes 2024 le mardi 14 mai. Le dernier acte, film de Quentin Dupieux (Yannick) a été choisi pour assurer l'ouverture de la 77e édition. A quelques semaines de l'événement, une première bande-annonce de cette nouvelle comédie a été publiée. Et autant dire que celle-ci s'annonce aussi surprenante qu'énigmatique.

Quentin Dupieux ne fait définitivement rien comme tout le monde puisque ce premier trailer dévoile les acteurs principaux, Louis Garrel, Vincent Lindon, Raphaël Quenard, Manuel Guillot et Lea Seydoux se disputer pour savoir lequel est le personnage principal du film. Ce dernier se déroule dans un restaurant au milieu de nulle part, "le deuxième acte", alors que Florence veut présenter son amoureux David à son père, alors que David cherche à se débarrasser d'elle en la poussant dans les bras de son ami Willy. Mais est-ce tout ? Car Quentin Dupieux nous a habitué à la surprise, et ce long-métrage s'annonce encore bien énigmatique. Réponse à Cannes et dans les salles de cinéma le 14 mai.

Synopsis - Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part.