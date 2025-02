Gareth Edwards signe le prochain film de la franchise Jurassic World, porté par Jonathan Bailey et Scarlett Johansson. Les premières images dévoilées le 5 février 2025 annoncent un film épique.

Après le succès de la franchise lancée par Steven Spielberg, sa suite dérivée Jurassic World avait eu plus de peines à conquérir à la fois la presse et le public. Mais une nouvelle ère s'ouvre avec Jurassic World : Renaissance . Réalisé par Gareth Edwards (Rogue One) et écrit par David Koepp (à qui l'on doit les scénarios des deux premiers Jurassic Park), le nouvel épisode de la saga reptilienne opère un retour à l'ADN d'origine, comme le montre la bande-annonce épique et extrêmement réjouissante partagée ce mercredi 5 février.

Portée par Scarlett Johansson (Avengers, Lost in translation), Mahershala Ali (Green Book, Moonlight) et Jonathan Bailey (Wicked, La chronique des Bridgerton), ce nouvel opus de la franchise Jurassic World suit une expédition scientifique qui se rend sur les traces du parc originel afin d'extraire l'ADN de trois créatures préhistoriques

Ces premières images très réjouissantes promettent du grand divertissement avec de nombreuses scènes d'action qui promettent déjà de marquer le spectateur, le tout servi par la maestria visuelle du réalisateur Gareth Edwards (qui avait déjà inspiré avec son film de science-fiction The Creator). Il y a des accents du premier Jurassic Park dans cette bande-annonce, qui peut également rappeler le King Kong de Peter Jackson. La franchise des Jurassic n'est peut-être pas éteinte après tout... Il faudra toutefois attendre la sortie du film au cinéma, le 4 juillet 2025, pour découvrir si la magie des films de Steven Spielberg est intacte, et si le public suivra au box-office.

Synopsis - Cinq ans après Jurassic World Dominion, des scientifiques partent en expédition pour extraire l'ADN de trois créatures préhistoriques.