"The Brutalist" est un film de Brady Corbet qui a remporté trois prix aux Golden Globes. Il s'impose ainsi comme un concurrent sérieux à la prochaine cérémonie des Oscars.

Depuis son avant-première mondiale à la Mostra de Venise 2024 (où il a remporté le Lion d'argent de la mise en scène), The Brutalist s'est imposé comme un concurrent sérieux des cérémonies de remise de prix américaines. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2025, le film de Brady Corbet (vu comme acteur dans Mysterious Skin ou Funny Games US) a remporté trois prix aux Golden Globes dans les catégories Meilleur film dramatique, Meilleur acteur pour Adrian Brody, et Meilleure réalisation. Il s'impose déjà, avec Emilia Pérez gagnant dans les catégories comédies et musical, comme l'un des très sérieux concurrents pour la prochaine cérémonie des Oscars.

En France, le public ne pourra pas découvrir The Brutalist avant sa sortie au cinéma, programmée pour le 12 février. Cette fresque qui se déroule sur près de 30 ans raconte l'histoire d'un architecte juif né en Hongrie. Après avoir vécu l'enfer dans les camps de concentration, il émigre avec son épouse aux Etats-Unis dans le but de connaître son rêve américain. Au casting, on retrouve Adrian Brody dans le rôle principal, mais également Felicity Jones (Rogue One), Guy Pearce (Memento) ou Joe Alwyn (Conversations with Friends), Vanessa Kirby (The Crown), Stacy Martin (Nymphomniac) et Emma Laird (Mayor of Kingstown).

Synopsis - Sur près de trente ans, ce film suit l'histoire de László Toth, un architecte juif né en Hongrie. Revenu des camps de concentration, il émigre avec sa femme après la Seconde Guerre mondiale pour connaître l'"American Dream".