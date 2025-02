Le 26 février 2025, Jesse Eisenberg signe une comédie douce-amère sur la quête des origines et les relations familiales dysfonctionnelles.

L'acteur Jesse Eisenberg (The Social Network, Insaisissables, Zombieland...) signe son second film en tant que réalisateur. Après When You Finish Saving the World, il continue d'explorer les liens familiaux dysfonctionnels dans A Real Pain, en salles le 26 février 2025. Au casting, le cinéaste joue lui-même l'un des personnages principaux et donne la réplique à Kieran Culkin (Succession), déjà lauréat de nombreux prix pour sa performance dans ce long-métrage.

L'intrigue suit deux cousins aux caractères diamétralement opposés, le très anxieux David et le trop spontané Benji, qui se retrouvent pour un voyage en Pologne suite au décès de leur grand-mère. Ils décident de suivre la trace de cette immigrante polonaise jusqu'à la maison où elle a vécu avant de partir pour les États-Unis. Mais cette quête mémorielle sur les traces de leur judéité va exacerber leurs fractures et leurs tensions, tout en leur permettant de se retrouver véritablement pour la première fois depuis de nombreuses années.

Cet étrange buddy movie explore le poids du traumatisme historique, la hiérarchisation de la douleur, les formes d'expression de la dépression, mais surtout la complexité des relations familiales qui naviguent dans un "je t'aime, mais je te déteste aussi pour ce que tu es et ce que je ne suis pas". Le tout est écrit avec une grande justesse, naviguant avec aisance entre l'humour et la douleur. Si la finesse dans le portrait de ses personnages et de leurs tensions est parfaitement maîtrisée, A Real Pain ne fonctionnerait pas non plus sans des interprétations particulièrement convaincantes.

Jesse Eisenberg est toujours parfait dans le rôle de l'hyper-anxieux, mal à l'aise dans les relations sociales, qui s'enferme dans le silence sans partager ses peurs et son mal-être, pourtant visibles. Kieran Culkin est formidable dans le rôle de ce cousin qui réagit à chacune de ses pulsions, incapable de se taire en dépit de ce que pense son interlocuteur ou la société, et qui charme tout le monde par sa spontanéité tout en cachant un mal-être profond et indicible. Si le second a remporté le Golden Globe pour ce rôle et reste le favori pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, c'est le duo tout entier qui joue une partition solide. Jesse Eisenberg signe ainsi une comédie douce-amère, drôle et douloureuse, à découvrir en salles.

Synopsis - Deux cousins aux caractères diamétralement opposés - David (Jesse Eisenberg) et Benji (Kieran Culkin) - qui entreprennent un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère bien-aimée. Leur odyssée va prendre une tournure inattendue lorsque les vieilles tensions de ce duo improbable vont refaire surface avec, en toile de fond, l'histoire de leur famille…