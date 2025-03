Julie Gayet incarne l'une des pionnières du féminisme dans un téléfilm diffusé sur France 2.

Julie Gayet incarne une personnalité considérée comme l'une des pionnières du féminisme dans le téléfilm Olympe, une femme dans la Révolution diffusé le lundi 3 mars 2025 sur France 2. Réalisé par Mathieu Busson et Julie Gayet (qui tient également le premier rôle), cette fiction se concentre sur la figure d'Olympe de Gouges, femme de lettres, dramaturge, qui a rédigé en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et fut l'une des premières à s'opposer publiquement à l'esclavage en France.

Selon Ouest-France, des libertés ont été prises sur la fin, du film par rapport à la vraie vie de la femme de lettres. "Mais ce sont ses mots", ajoute l'actrice et co-réalistrice. Les admirateurs du téléfilm vont pouvoir creuser ce parallèle avec la sortie du scénario commenté par des historiennes chez Flammarion, "parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un film d'une heure trente". "Quand on dit qu'on l'a fait pour le service public et pour la télévision, c'est aussi pour que ce soit un outil pédagogique pour les profs d'Histoire, dans les collèges et les lycées", a détaillé Julie Gayet auprès de Télé 7 Jours.

Née à Montauban le 7 mai 1743, Olympe de Gouges s'est distinguée comme une femme de lettres engagée et moderne dans ses écrits, ses textes abordant la question du divorce et du mariage, le chômage, la sécurité sociale. Déçue que l'égalité des droits ne soit pas accordé aux femmes lors de la Révolution, elle écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en contrepartie.

Si elle était favorable à la Révolution française, Olympe de Gouges s'associait davantage aux Girondins modérés, et a marqué son désaccord quant à l'exécution de Louis XVI. Elle s'est surtout opposé à Maximilien Robespierre et au mouvement des Montagnards radicaux, et à la Terreur. Ses écrits et ses critiques ont conduit à son arrestation pour trahison. Elle meurt guillotinée à Paris le 3 novembre 1793, après s'être opposée au régime instauré par Robespierre lors de la Révolution française.

Un téléfilm fidèle ?

Synopsis - Paris, juillet 1793. Quatre ans après la prise de la Bastille et le début de la Révolution. La situation est explosive et la Terreur bat son plein. Au milieu de ce monde de violences et de mutations, une seule constante à peu près immuable : les femmes n'ont le droit à rien. Olympe de Gouges s'élève contre cette injustice, notamment en publiant la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Femme de lettres et de combats, elle s'oppose frontalement à Robespierre. Arrêtée par la police d'Etat, Olympe est transférée vers une maison d'arrêt dans laquelle elle attend son procès. Au milieu des autres condamnées de toutes conditions, Olympe va continuer de lutter...