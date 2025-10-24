Le cinquième épisode des Tuche se déroule en Angleterre, et voit les protagonistes rencontrer des personnages bien connus... Mais incarnés par des acteurs !

La famille Tuche s'envole pour l'Angleterre dans le cinquième épisode de la franchise de films comiques. God save the Tuche est sorti au cinéma le 5 février 2025. Comme son nom l'indique, la famille de trublions part à la rencontre de la famille royale britannique, sans pour autant perdre leurs habitudes qui détonnent avec la culture anglaise. Pour des raisons financières, ce n'est pas en Angleterre qu'a eu lieu le tournage, où les coûts de productions sont 20% plus élevés qu'en France, mais en Belgique, à l'exception de scènes en extérieur ou d'une visite en bus.

Et malheureusement, le véritable roi Charles III et son épouse Camilla ne font pas d'apparition dans la comédie française, ni Elton John. C'est l'acteur français de 80 ans Bernard Menez qui incarne le monarque britannique. Son visage vous dit peut-être quelque chose si vous avez vus Du côté d'Orouët, Maine Océan ou La nuit américaine. A la télévision, il a aussi fait une apparition dans Demain nous appartient et la saison 2 de Panda.

Pour incarner son épouse Camilla, c'est l'actrice française Élise Larnicol, vue dans RRRrrrr!!! et membre de la troupe Les Robins des Bois qui a été choisie. De son côté, Ray Johnson II a été choisi pour prêter ses traits à Sir Elton John le temps de quelques minutes. Le reste du casting rassemble les autres interprètes connus de la famille Tuche : Jean-Paul Rouve (également à la réalisation), Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin ou encore Theo Fernandez rempilent.

Synopsis - Lorsque le petit fils de Jeff et Cathy Tuche est sélectionné pour un stage de football à Arsenal, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et d'y rencontrer la famille royale...