Prime Day 2026 : le Google Pixel 10 Pro est au prix imbattable de 699.99 €

Le Prime Day continue avec des promotions de plus en plus exceptionnelles. Cette fois-ci, découvrez le Google Pixel 10 Pro à seulement 699.99€

Le Prime Day est, avec le Black Friday, une des opérations commerciales les plus attendues par les internautes. Et pour cause, elle présente de nombreuses promotions exceptionnelles, notamment dans le domaine de la tech. N'attendez donc plus pour vous offrir un mobile haut de gamme à prix réduit.

Le Pixel 10 Pro de Google à 699.99€

L'un des derniers modèles de Google Pixel est en promotion sur le site d'Amazon. Son prix passe de 1019,12€ à 699,99€. Cette réduction importante de 26.30% vous permet d'avoir accès à un smartphone Android réputé pour son appareil photo d'exception, équipé de l'IA Gemini

Google Pixel 10 Pro

Les caractéristiques phares du Pixel 10 Pro de Google

Le Pixel 10 Pro de Google est équipé, entre autres, d'un écran Super Actua de 6,3 pouces et d'une autonomie de 24 heures. La puce Pixel est, selon le site Amazon, "la plus performante à ce jour". Finalement, ce mobile doté d'un triple appareil photo arrière rend toutes vos photos et vidéos cinématographiques, même avec une faible luminosité, grâce à ses portraits de 50 Mpx, à son zoom x100 et ses vidéos 8K.

Une IA avancée pour des fonctionnalités inédites

Gemini est intégrée dans Pixel 10 Pro pour fusionner des photos, effectuer des retouches spécifiques ou encore des recherches simplifiées sur une image, mais aussi du texte ou une vidéo. Gemini peut finalement faire office de coach en analysant la scène et vous proposant ses meilleures suggestions pour trouver le meilleur angle ou encore le meilleur éclairage.