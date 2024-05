Que signifie l'icône d'horloge sur WhatsApp et comment la désactiver ?

WhatsApp change régulièrement les options de son application. Parmi les dernières nouveautés en date, une icône intrigue plusieurs utilisateurs, mais elle est pourtant bien utile.

On connaît l’influence des réseaux sociaux sur nos habitudes de consommation. Ce ne sont pas les applications qui manquent pour que chacun y trouve son compte. Mais depuis quelque temps, un géant américain retient en particulier l’attention. Il s’agit bien évidemment du groupe Meta, fondé par le célèbre Mark Zuckerberg. Les quatre applications du géant californien (WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger) se hissent parmi le top 5 des applications les plus utilisées par les Français. S'il est gringotté par la concurrence depuis quelques années, Facebook est encore et toujours le réseau social le plus utilisé en France selon Médiamétrie. Avec ses 29,3 millions de visiteurs annuels par jour, il occupe la première place du classement parmi les dix applications les plus plébiscitées par les Français en 2023. Une hausse de 6% par rapport à l’année 2022.

Mais Meta ne s'arrête pas là. WhatsApp est respectivement à la deuxième place du classement des réseaux sociaux et messageries les plus utilisés chaque jour en France en 2023. L'application réunit 24 millions d'utilisateurs quotidiens, soit 16% de plus que l'année passée. Des données qui s’expliquent par le renouvellement sans cesse des applications et l’ajout de nouvelles options.

Le service de messagerie instantanée est mis à jour très régulièrement pour séduire et s'adapter aux envies des utilisateurs. En fin d’année 2023, l’application avait opéré une refonte totale de son interface utilisateur. On peut depuis avoir accès à l’actualité de nos chaînes préférées et il est également possible de créer sa propre communauté. Dernièrement, WhatsApp a également dévoilé l’arrivée d’un nouveau bouton. Ce dernier est identifié par une petite icône sous la forme d'une horloge sur votre profil ou votre photo de groupe. Mais concrètement de quoi s’agit-il ?

Les étapes à suivre pour activer et désactiver l'option © Nathan Gofron

Cette nouvelle option permet à l’utilisateur, s’il le souhaite, d’activer le service de messagerie éphémère. En se rendant dans un groupe ou dans une discussion privée, il est proposé d’activer ou non la messagerie éphémère. Attention, cette option n'est active seulement sur les nouvelles conversations. Pour vos anciens messages, vous devez les sélectionner un par pour modifier ce paramètre. Ensuite, l’application vous propose de sélectionner un délai entre 24 heures et 90 jours après envoi des nouveaux messages.

Une fois l'option activée, WhatsApp informe l'utilisateur de la durée que vous avez sélectionnée. Ce dernier peut, s'il le souhaite, désactiver ou changer la durée de l'option à tout moment depuis son téléphone, en appuyant sur le message mentionnant l'activation des messages éphémères. Passé le délai choisi, les messages sont supprimés sur les discussions. Le réseau social défend cette option pour les consommateurs désirant plus de confidentialité et un gain de stockage.

Rassurez-vous, il est tout à fait possible de désactiver cette option en suivant des étapes précises. Dans un premier temps, il vous suffira d’ouvrir la discussion d'une personne et d’appuyer sur le nom affiché en haut . Ensuite, il vous faudra cliquer sur l’option messages éphémères et sélectionner la dernière option "Désactivé". Même chose pour un groupe WhatsApp, mais Il vous sera proposé en plus de sélectionner les discussions pour lesquelles vous souhaitez désactiver ces messages.

Enfin, nous vous conseillons de trouver un accord avec la ou les personnes de vos différentes discussions quant à l'activation de cette option de messagerie éphémère. Elle peut être changée continuellement simplement en cliquant sur "Appuyer pour modifier".