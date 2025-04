Je teste régulièrement des box internet, voici la meilleure disponible sur le marché à petit prix

A la recherche de la meilleure box internet pour votre domicile ? Nous vous avons déniché une très bonne offre à petit prix.

Lorsqu'on cherche une box internet pour équiper son domicile, il peut être facile de se perdre dans la jungle des offres disponibles. ADSL, fibre, avec téléphonie fixe, décodeur TV ou non, débit... De très nombreuses options sont généralement proposées par les opérateurs que sont Orange, Bouygues Telecom, Free ou SFR en France.

Ce nombre finalement assez élevé d'opérateurs mène forcément à une forte concurrence. C'est pourquoi ces entreprises proposent régulièrement de nouvelles box susceptibles de rallier de nouveaux clients intéressés par les options proposées et les promotions disponibles.

A Linternaute, nous avons l'habitude de tester toutes sortes d'objets technologiques qui peuvent se connecter en réseau, mais également d'assister aux annonces des dernières offres d'opérateurs internet. C'est pourquoi nous avons récemment déniché ce que nous estimons être la meilleure offre de box internet actuellement disponible, à petit prix.

La Freebox Pop S est une nouvelle box lancée très récemment par l'opérateur Free (vous l'aurez sûrement deviné). Dévoilée au début du mois d'avril 2025, la Freebox Pop S dispose d'un concept aussi simple que son design : proposer un accès internet puissant, à très haut débit, et pas plus ! L'essentiel chez Free en somme. La box ne propose ainsi aucun décodeur TV ou option de plateforme de streaming, comme Netflix ou Disney+.

Free s'adresse donc à un public bien précis, mais qui est de plus en plus présent dans notre société actuelle : les personnes qui consomment leurs contenus multimédias uniquement par internet. Pas besoin non plus de disposer d'un décodeur TV si vous disposez déjà d'une télévision connectée ou d'un boitier type IPTV ou Apple TV. Vous disposerez de vos programmes habituels en passant par ces derniers.

Outre son prix très attractif de 24,99 euros par mois (sans engagement s'il vous plait), la Freebox Pop S dispose également d'un très bon débit en raccordement fibre, avec jusqu'à 5 Gbit/s en descendant et 900 Mbit/s en ascendant. La box est également compatible avec l'ADSL si votre domicile n'est pas encore raccordé à la fibre.

A nos yeux, la Freebox Pop S représente certainement la meilleure offre actuellement disponible sur le marché en termes de box internet. S'il est bien possible de trouver moins cher ailleurs, la concurrence demande souvent un engagement ou prévoit une augmentation des tarifs après 12 mois d'utilisation, ce que ne pratique pas la Freebox Pop S. Les seuls inconvénients de l'offre résident dans les frais de mise en service et de résiliation de votre ancienne box, qui sont de respectivement 49 et 59 euros. Une fois ces derniers réglés, vous disposerez d'une des meilleures offres disponibles sur le marché pour ses performances proposées par rapport à son tarif mensuel.