Microsoft commencera à supprimer les mots de passe à cette date, vous avez quelques semaines pour agir

Microsoft va supprimer vos mots de passe pour lutter contre le piratage. Il existe cependant un moyen plus sécurisé pour continuer de vous connecter à vos sites habituels.

Si vous avez l'habitude de vous balader sur Internet, il y a de fortes chances que vous disposiez d'un ou de plusieurs mots de passe pour vous connecter sur vos applis et vos sites préférés. Pourtant, les mots de passe sont loin d'être l'option la plus sécurisée pour protéger vos données et votre porte-monnaie, surtout en 2025. Alors que l'intelligence artificielle gagne du terrain dans notre société, cette dernière est de plus en plus utilisée à des fins de piratage pour décrypter des mots de passe toujours plus complexes.

Les suites de chiffres et de caractères spéciaux qui étaient la norme au début des années 2000 pour accéder à ses mails, à des applis de messageries ou même à son compte en banque, deviennent désuets. C'est pourquoi Microsoft a pris une décision radicale : supprimer vos mots de passe déjà enregistrés.

Cet acte peut sembler un peu exagéré à certains. Pourtant il a un véritable intérêt pour les utilisateurs. Comme l'explique Microsoft, les mots de passe que nous utilisons aujourd'hui ne protègent plus suffisamment les utilisateurs. Ils sont notamment très peu efficaces face à deux des plus grandes menaces en ligne : le piratage et l'hameçonnage (aussi appelé "phishing"). Les mots de passe sont également très peu résistants face aux mauvaises habitudes de nombreux internautes.

C'est pourquoi Microsoft recommande désormais de passer par des "passkeys". Une initiative également recommandée par Google il y a quelques mois, puisque ces clés sont notamment bien plus efficaces pour lutter contre les arnaques en ligne et notamment le hameçonnage.

Ainsi, d'ici le mois d'août 2025, les mots de passe enregistrés au sein de l'application Microsoft Authenticator, qui permet de stocker et utiliser vos mots de passe un peu partout en ligne, seront purement et simplement supprimés. Les utilisateurs qui ont l'habitude de se connecter en utilisant cette application ne pourront plus utiliser ces derniers et devront donc les remplir manuellement.

En se rendant sur Microsoft Authenticator, la firme affiche désormais le message suivant : "vos mots de passe enregistrés sont synchronisés avec votre compte Microsoft. Vous pouvez continuer d'y accéder depuis Microsoft Edge". Une façon pour l'entreprise de pousser les utilisateurs à privilégier le navigateur de recherche de Microsoft.

Si vous aviez l'habitude de stocker vos mots de passe avec l'application Microsoft Authenticator, il est donc temps d'agir et de passer à une solution de passkeys. Si vous utilisez régulièrement un compte Google, rendez-vous sur cette page puis dans le menu "Sécurité" pour y trouver l'option "comment vous connecter à Google" et enfin la partie "clés d'accès" qui correspond aux passkeys.

Notez que la suppression des mots de passe par Microsoft concerne uniquement ceux enregistrés au sein de son application Microsoft Authenticator. Si vous n'avez jamais utilisé cette dernière, vous ne devriez pas être inquiété, mais il est tout de même recommandé d'abandonner prochainement vos traditionnels mots de passe pour passer aux passkeys.