Il y a trois règles à respecter absolument sur ChatGPT, vous aurez de bien meilleures réponses en les utilisant

Il s'agit de règles très simples, mais qui amélioreront drastiquement les réponses de ChatGPT.

ChatGPT et l'intelligence artificielle dans son ensemble sont devenus des alliés de poids dans notre quotidien. Les usages possibles avec ces outils sont multiples et chacun peut utiliser ChatGPT comme bon lui semble : rédiger un texte, générer une image, répondre à une question, simplifier un document... L'IA ne cesse de s'améliorer et de s'enrichir en nouvelles connaissances pour nous assister au quotidien.

Il faut cependant admettre que ChatGPT est loin d'être parfait. Le "petit" robot de l'entreprise OpenAI souffre parfois de la concurrence avec d'autres modèles d'IA comme DeepSeek en Chine, ou même Le Chat en France. Il n'est effectivement pas rare que ChatGPT ne comprenne pas nos demandes ou ressorte des réponses approximatives voir carrément erronées.

Et pour cause : l'IA n'est en réalité pas si intelligente que ça. Elle ne fait que stocker des données et les recracher selon des algorithmes sans véritablement interpréter ou deviner ce dont nous avons besoin. C'est précisément là qu'interviennent trois règles de plus en plus utilisées par des experts pour obtenir de bien meilleures réponses avec ChatGPT.

L'astuce des trois règles permet d'obtenir des réponses plus précises en fonction de vos besoins. Elle s'articule autour de trois métiers bien distincts pour obtenir des résultats différents : un professeur, un avocat et un journaliste.

Ainsi, si vous cherchez à obtenir des réponses plus élaborées, structurées et logiques de la part de ChatGPT, il convient de lui envoyer votre requête initiale, mais de terminer cette dernière par la règle : "explique cela comme un professeur". L'IA va alors adopter un ton bien plus pédagogique qui pourra vous servir, notamment si vous avez exprimé une requête en rapport avec un cours ou une explication détaillée.

La deuxième règle est celle de l'avocat. A l'image de la règle du professeur, elle repose sur votre requête de base. Envoyez donc à ChatGPT votre demande habituelle puis demandez à l'IA d'expliquer cela "comme un avocat". ChatGPT va alors détailler sa réponse point par point afin d'exposer son argument petit à petit et vous fournir des réponses mieux structurées. Idéal pour trier les longues requêtes !

Enfin, la troisième et dernière règle est celle du journaliste. Composez normalement votre requête à ChatGPT, mais terminez cette dernière par "explique cela comme un journaliste". Cela indiquera à l'IA de rédiger une réponse dans un style bien mieux rédigé, structuré et allant à l'essentiel tout en ajoutant un peu de contexte si cela est nécessaire.

Si vous vous demandez pourquoi ces trois règles fonctionnent aussi bien, la réponse est simple : ChatGPT (et bien d'autres intelligences artificielles) sont entrainées sur une énorme quantité de données et de styles d'écriture. Il n'est donc pas étonnant que l'IA comprenne la différence de ton entre un professeur, un avocat et un journaliste. Ces règles peuvent également être étendues si vous avez d'autres idées plus élaborées ou rigolotes. Beaucoup d'utilisateurs apprécient notamment d'avoir des explications de l'IA sur un ton humoristique.