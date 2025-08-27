Désactiver ce bouton sur ma box internet m'a permis de décupler le signal du Wi-Fi chez moi

Peu de personnes y pensent, mais cette option n'est pas bonne pour le réseau de votre Wi-Fi.

A moins d'être une personne hors du commun, il y a de fortes chances que vous possédiez une box internet à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Ces petits objets si simples en apparences cachent en réalité de multiples fonctions assez complexes qui influent directement sur votre signal Wi-Fi.

Mais saviez-vous que de simples réglages accessibles à tous peuvent grandement améliorer la qualité de votre réseau internet ? C'est la petite découverte que j'ai réalisée pendant les vacances. A l'aide d'un simple bouton, j'ai ainsi pu dire adieu à un réseau à la limite de l'acceptable pour désormais pouvoir naviguer sans bugs ou ralentissements sur le net et visionner des vidéos en direct en excellente qualité.

La majorité des boitiers Wi-Fi récents permettent de choisir les protocoles que vous désirez utiliser au quotidien. Un protocole est, pour résumer grossièrement, un ensemble de règles qui permet aux appareils électroniques d'interagir les uns avec les autres. Le fait d'utiliser de vieux protocoles sur un appareil peut donc avoir un impact assez important sur les performances de ce dernier.

Il en est de même pour votre box internet. Si la vôtre dispose de plusieurs protocoles disponibles, mais ne repose que sur un ancien, les performances de votre Wi-Fi peut être sérieusement affecté. S'il s'agissait bien de quelque chose que je connaissais depuis quelques années, je n'avais encore jamais osé regarder quel protocole j'utilisais à mon domicile ! En un seul bouton, j'ai donc pu passer à un protocole plus récent et obtenir un bien meilleur réseau internet chez moi.

Si vous souhaitez vérifier le protocole utilisé chez vous, il convient d'utiliser un navigateur internet sur un appareil connecté à votre box. Renseignez alors l'adresse IP de votre fournisseur d'accès à internet dans la barre URL de recherche. Il s'agit généralement de 192.168.1.1. Utilisez alors vos identifiants pour vous connecter (vous pouvez généralement les retrouver sous votre box ou dans votre courrier d'adhésion au service internet).

Vous devriez alors y trouver une partie avec un titre relativement proche de "Wi-Fi" ou "Sans fil". Vous y trouverez la section 2,4 GHz et la possibilité de désactiver les options "802.11b" et "802.11g". Gardez uniquement les options les plus récentes. Sauvegardez les changements et redémarrez votre box pour observer les effets d'un internet de meilleur qualité !