Un nouveau bouton sur Chrome permet aux élèves de tricher en masse, les profs sont désemparés et Google embarrassé

L'entreprise a dû réagir après des plaintes de plusieurs utilisateurs et notamment des enseignants.

Google a pris un sacré virage lors du développement de l'intelligence artificielle il y a déjà quelques années. Avec le lancement de Gemini, la firme de Mountain View a investi rapidement et massivement sur l'IA au sein de ses smartphones, mais également de son célèbre navigateur web.

Google a d'ailleurs déclenché une vive polémique aux Etats-Unis récemment, après que l'entreprise ait intégré un bouton ultra puissant et l'ait directement affiché dans les options de son navigateur Google Chrome. Seulement quelques jours après son apparition, la firme a dû suspendre ce bouton pour effectuer quelques corrections face aux critiques. La faute à des utilisateurs qui ont immédiatement vu son potentiel.

Mais quelle était l'utilité de ce fameux bouton trop puissant ? Ce dernier, intitulé "Homework help", se logeait simplement tout en haut des fenêtres de Google Chrome à côté de la barre d'adresse URL. Son icône, vous la connaissez peut-être déjà car il s'agissait de la même que celle utilisée pour Google Lens. Pour rappel, Google Lens est un moyen de prendre un morceau de votre écran en photo pour faire une recherche à partir de l'image sélectionnée.

Mais avec un peu d'IA dans le moteur, ce bouton allait cette fois bien plus loin qu'une recherche d'image. Il suffisait par exemple que le navigateur détecte une série de questions sur une page Web pour que le bouton "Homework help" s'affiche. Une fois activée, l'option n'y allait pas par quatre chemins : Chrome répondait automatiquement à toutes les questions qui se trouvaient sur la page. Une aubaine pour les étudiants qui ont vite trouvé un moyen de faire leurs devoirs en à peine plus d'un clic.

L'intégration du bouton "Homework help" a rapidement viré au cauchemar pour les professeurs. Ces derniers ont immédiatement observé que les questionnaires ou les contrôles en ligne recevaient des réponses en l'espace de quelques secondes. Sur les forums du site Reddit, plusieurs professeurs ont laissé éclater leur colère et l'un d'eux a même déclaré avoir "essayé en vain de garder un semblant d'éthique universitaire" mais "a fini par abandonner". "Ce bouton donne toutes les réponses à vos questions", s'est-il lamenté, impuissant.

Interrogé sur le sujet par différents médias dont le très sérieux Washington Post, les équipes de Google ont rapidement décidé de retirer temporairement le nouveau bouton pour l'ensemble des utilisateurs. La firme entend cependant le remettre sur Chrome dans les prochains jours, arguant que les étudiants sont à la recherche d'outils pour les aider à comprendre et à apprendre les choses qu'ils ont à étudier. Le bouton "Homework help" devrait donc revenir prochainement et potentiellement être disponible en dehors des Etats-Unis d'ici les prochains mois.