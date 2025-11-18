Panne de X, ChatGPT, Google, Instagram... L'origine identifiée, les services reviennent à la normale

Une gigantesque panne a frappé plusieurs plateformes et de nombreux sites internet ce mardi. Le réseau social X, Instagram ou Google et son IA Gemini ont été impactés. Cloudflare, à l'origine de la panne, rétablit le service progressivement.

L'essentiel : Le service Cloudflare subit actuellement une gigantesque panne qui semble toucher ses serveurs depuis plusieurs heures.

Cloudflare est notamment chargé d'assurer la disponibilité de nombreux sites web à travers le monde. Sa panne rend de nombreux services comme Google, Canva, X ou encore ChatGPT inaccessibles. On estime que l'entreprise gère près de 20% des sites les plus connus.

La cause actuelle de la panne n'est pas connue, mais les équipes de Cloudflare ont indiqué avoir observé un pic de trafic inhabituel vers la fin de la matinée.

La panne semble être en court de résolution du côté de Cloudflare qui indique que ses équipes sont toujours au travail.

16:38 - Une majorité de sites rétablis, Cloudflare continue de surveiller la situation Près de 4h après le début de la panne, la majorité des sites et services touchés semblent se rétablir petit à petit. Il est notamment possible de retrouver les posts sur X (formellement Twitter) et de se connecter à ChatGPT en passant par un compte Google. Le site officiel de Cloudflare indique cependant que certains utilisateurs peuvent toujours observer quelques bugs et erreurs de connexion, mais les équipes de l'entreprise continuent d'investiguer sur la panne. 16:19 - La panne de Cloudflare relance le débat sur la centralisation des services La panne de Cloudflare n'est pas sans en rappeler une autre survenue il y a quelques semaines. Souvenez-vous : les services de Amazon Web Services étaient tombés en panne suite à un problème sur les serveurs de l'entreprise. Du fait que de nombreux sites reposent sur ces serveurs, il était impossible d'accéder à une multitude d'applications et logiciels. La situation de Cloudflare n'est pas très différente puisque l'entreprise est utilisée par près de 20% des plus gros sites au monde. Une telle centralisation entraine forcément des pannes géantes lorsque la firme est au coeur d'un tel problème. 15:57 - "Un pic de trafic inhabituel" pourrait être à l'origine de la panne Contactée par Le Parisien, l'entreprise Cloudflare a indiqué qu'un gigantesque pic de trafic inhabituel avait été observé vers l'un de ses services aux alentours de 12h20 (heure de Paris). Ce pic aurait entrainé des erreurs pour une partie du réseau de l'entreprise, mais sa cause reste encore inconnue à l'heure actuelle. Les équipes de Cloudflare expliquent cependant "mettre tout en oeuvre" pour résoudre les problèmes et qu'une enquête sur l'origine du pic de connexion sera effectuée par la suite. 15:35 - Cloudflare continue de travailler sur la panne La page officielle de Cloudflare continue de mettre à jour l'actualité de la panne. Depuis un peu plus de deux heures désormais, la page indique que les équipes de l'entreprise continuent de travailler sur le problème ainsi que sur la restauration des services pour les applications clients. 15:15 - Plusieurs sites reviennent progressivement en ligne Sur sa page officielle, Cloudflare indique que ses équipes continuent de travailler à la résolution du problème. Certains utilisateurs peuvent ainsi commencer à accéder de nouveau à certains sites web. C'est notamment le cas de X (formellement Twitter) qui réaffiche quelques posts depuis quelques minutes pour certains utilisateurs - l'auteur de ces lignes compris. Il va cependant falloir plusieurs heures avant que tout ne revienne à la normale. 15:07 - Près de 20% des sites web utilisent Cloudflare et seraient impactés Selon le site W3Tech, c'est près de 19,3% des plus gros sites web du monde entier qui reposent sur les services de Cloudflare. Ce chiffre englobe certains services extrêmement connus comme Facebook, Canva et Google, mais également des sites plus petits, méconnus ou principalement utilisés à l'étranger. On peut donc plus ou moins estimer que c'est près de 20% de l'internet mondial qui est actuellement impacté par la panne de Cloudflare. 14:48 - Les virements bancaires également impactés ? Parmi les services touchés par la panne Cloudflare, plusieurs centres bancaires semblent également touchés. Des banques comme la Société Générale affichent des pics de bugs rencontrés sur le site DownDetector et certains clients indiquent que les virements ne semblent pas opérationnels. Ces derniers doivent certainement passer par les serveurs de Cloudflare et donc être actuellement hors service. 14:40 - Plusieurs sites de détection de panne sont.. En panne Ironie du sort : plusieurs sites de détection de pannes web sont actuellement hors service. C'est notamment le cas du célèbre DownDetector qui continue d'afficher quelques messages d'erreur à certains utilisateurs. De notre côté, nous parvenons toujours à y accéder de temps à autre, mais le site semble très instable. D'autres solutions du même genre comme IsItDownRightNow sont également touchés et affichent des difficultés à s'afficher. 14:26 - Plusieurs services sont partiellement rétablis Cloudflare continue d'investiguer sur la panne de ses services. Sur son site officiel, l'entreprise indique que les services pour Cloudflare Access et WARP sont de nouveau opérationnels. Ces deux services sont importants pour le fonctionnement de nombreux sites web et devraient permettre la résolution prochaine de la panne. 14:12 - Quels sites sont actuellement touchés par la panne Cloudflare ? Cloudflare est chargé d'assurer la disponibilité de nombreux sites. Parmi les plus connus, on peut notamment citer Marmiton, Doctissimo, ChatGPT ou même le géant Google avec son moteur de recherche. D'autres sites et services comme Facebook, AWS (Amazon Web Server, qui avait récemment subi une panne également), Spotify ou encore le jeu League of Legends sont également concernés. Certaines applications officielles sont également en panne comme celle de X (Twitter) qui ne remonte plus les posts des utilisateurs. Il est cependant toujours possible d'accéder à certains services en passant par leurs applications comme c'est le cas avec Instagram, Google ou ChatGPT.

Un grand acteur de l'Internet mondial est actuellement touché par une vaste panne. Cloudflare, généralement chargé de protéger les sites web contre des attaques DDOS et d'assurer la mise en ligne de certains sites, semble actuellement touché de plein fouet par une panne. Si l'origine de cette dernière est encore inconnue, le responsable semble clairement être Cloudflare et ses serveurs.

Sur le site officiel de Cloudflare, un message a récemment été posté et indique que l'entreprise est au courant de la panne. Les équipes sont toujours en train d'enquêter sur l'origine du problème, mais "certains utilisateurs peuvent toujours observer des erreurs plus élevées que d'habitude." Les sites touchés semblent cependant revenir petit à petit en ligne pour certains utilisateurs, mais des erreurs persistent toujours.

Est-il possible de contourner la panne de Cloudflare ?

Cloudflare explique rencontrer plusieurs gros problèmes sur ses serveurs. Heureusement, il semble qu'il soit possible de contourner la panne en passant par un smartphone. Plusieurs services touchés par la panne Cloudflare (Instagram, ChatGPT, X, Canva...) semblent toujours être accessibles en passant par leurs applications officielles. Il n'est cependant pas possible de s'y connecter en passant par des sites actuellement touchés par la panne. Si vous souhaitez, par exemple, utiliser ChatGPT, essayez de l'utiliser sans être connecté. Il est également possible d'accéder à certains sites en rechargeant plusieurs fois leur page. Nous sommes notamment parvenus à accéder à DownDetector à plusieurs reprises.

