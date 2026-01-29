Jusqu'à 1200 euros : cette aide méconnue peut être réclamée dès aujourd'hui pour améliorer sa connexion Internet

L'évolution des technologies pourrait laisser certains usagers sur le côté. Une situation que l'Etat décide de prendre en charge.

La France poursuit petit à petit sa transition numérique en raccordant la totalité de ses zones à la fibre optique. La fin du réseau cuivre (souvent appelé ADSL) est actée pour l'année 2030, mais de nombreux travaux restent encore à effectuer. Alors que la fibre se déploie de plus en plus, de nombreuses zones rurales ou isolées sont toujours incapables de profiter de cette nouvelle technologie, manque de moyens suffisants pour s'équiper.

Une situation qui n'a pas échappé à l'Etat qui a préparé une enveloppe budgétaire pour aider les particuliers ou professionnels qui ne bénéficient toujours pas d'un accès à l'internet à très haut débit en France.

Si vous ne bénéficiez toujours pas de la fibre optique, il y a de fortes chances que vous perdiez toute connexion à internet d'ici 2030. Les nouveaux besoins technologiques que sont le streaming en 4K, la domotique ou le télétravail nécessitent de se débarrasser du vieux réseau cuivre afin de vivre avec son temps. Hélas, pour certains particulier ou professionnels, la transition n'est pas prise en charge par l'opérateur Internet. C'est là que l'Etat intervient avec une aide non négligeable.

Cette aide s'adresse avant tout aux zones qui ne disposent pas d'un haut débit satisfaisant (comprenez, une connexion inférieure à 30 Mbit/s). Les petites entreprises sont aussi bien concernées que les particuliers puisque la passage à la fibre peut s'avérer vital pour votre commerce si ce dernier se retrouve privé de connexion à l'avenir.

L'aide de base est fixée à 150 ou 300 euros, mais ce coup de pouce de l'Etat peut monter à bien plus haut en fonction des situations et/ou si la facture des travaux vient à s'envoler. Jusqu'à 1200 euros sont prévus pour les situations les plus compelxes. Pour vous assurer de bien pouvoir disposer de cette aide, voici un petit mode d'emploi :

Rendez-vous sur le site de l'ARCEP pour vérifier votre éligibilité avec votre débit actuel.

Contactez votre opérateur internet pour connaitre le montant estimé des travaux pour l'installation de la fibre chez vous.

Effectuez une demande de prise en charge et attendez d'obtenir une réponse pour savoir le montant de votre aide.

Prenez bien garde à ne pas engager de travaux avant d'effectuer une demande de prise en charge ! Dans le cas contraire, vous ne seriez pas garantis de bénéficier de l'aide de l'Etat pour le raccordement à la fibre optique.