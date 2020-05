PS4 : notre guide d'achat des meilleures offres

Que ce soit pour s'amuser en famille, entre amis, ou en solo, la PlayStation 4 apparaît comme une formidable console. Elle possède un catalogue très fourni qui plaira à tous. Voici les meilleures offres du moment pour ne pas s'ennuyer, même en confinement.

[Mise à jour le 26 mars 2020 à 11h41] Désormais âgée de plus de six ans, la PS4 continue de recevoir des jeux exceptionnels en 2020. Action, RPG, jeux de combat, horreur, il y en a pour tous les goûts. Nous avons dressé pour vous la sélection des meilleurs jeux vidéo, packs comprenant des consoles ou accessoires ci-dessous. Si vous êtes plutôt survie et horreur, vous pouvez vous tourner vers Resident Evil 3 : vous incarnez Jill Valentine, et vous devez survivre et surtout vous échapper de Racoon City, une ville infectée par des zombies. En cette période de coronavirus, vous pouvez dresser un étonnant parallèle avec l’univers de Death Stranding. Édité par le père de la série Metal Gear Solid, il s’agit d’un jeu d’aventure en monde ouvert, qui vous propulsera dans un monde violent, alternatif, un véritable voyage entre la vie et la mort.