Légendes Pokémon : Arceus : disponible en précommande sur Nintendo Switch

Avec une date de sortie fixée au 28 janvier 2022, Légendes Pokémon : Arceus fait parler de lui. De nombreuses informations ont fuité sur le prochain open-world de Pokémon, déjà disponible en précommande

[Mis à jour le 04 juin 2021 à 17h23] Si l'on vous parle d'un RPG en monde ouvert dans l'univers Pokémon, ça vous tente ? C'est la nouvelle de cette fin de printemps ; Légendes Pokémon : Arceus a enfin reçu une date de sortie officielle. Une combinaison des genres qui a tout pour plaire, attendue depuis bientôt plusieurs années par bon nombre de fans, qui se donneront rendez-vous le 28 janvier prochain pour tenter de les attraper tous. En attendant, si vous souhaitez prendre une longueur d'avance sur tous les autres dresseurs, vous pouvez déjà le précommander.

© Capture d'écran Twitter The Pokemon Company

The Pokémon Company a aussi publié la jaquette officielle du jeu, pour aider les joueurs à patienter jusqu'à l'une des sorties les plus attendues de 2022. En effet, pouvoir parcourir le monde de Pokémon en trois dimensions reste le rêve de beaucoup de joueurs depuis l'avènement de la franchise en 1996, et le fait que Pokémon Legends Arceus bénéficie de l'expérience d'un titre comme Breath of the Wild ne peut que rassurer les nombreux impatients et impatientes. On peut s'attendre aussi à un système de RPG intégrant les éléments traditionnels des jeux Pokémon (On pensera ici au combat en tour par tour).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pokémon Arceus sera dans un monde ouvert, situé dans la région de Sinnoh où de nombreux joueurs aventureux pourront progresser en capturant des Pokémon de plus en plus rares. L'histoire se déroule bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Pokémon Perle et l'avènement des Ligues Pokémon et des premiers dresseurs. Vous pourrez y participer à la création du premier Pokédex en arpentant les paysages sauvages de Sinnoh peuplés de nombreux Pokémon sauvages. Par ailleurs, le jeu qui avait en premier lieu un petit peu déçu par la qualité de ses graphismes, devrait bénéficier de textures améliorées d'ici à a sortie, selon les développeurs de The Pokémon Company. De quoi convaincre les derniers hésitants à se lancer dans l'aventure. Il faudra bien entendu attendre la conférence Nintendo Direct du 15 juin pour de plus amples informations à son sujet. Il se peut qu'on puisse même y voir quelques images de gameplay.

Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier 2022, en exclusivité sur Nintendo Switch.