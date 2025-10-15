Votre compte WhatsApp sera supprimé si vous ne respectez pas ces 3 règles et l'une d'elles est très peu connue

En cas de non respect de ces trois règles imposées par WhatsApp, votre compte sera immédiatement supprimé. Personne ou presque ne connait la première...

WhatsApp, fort de ses deux milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, est l'une des applications les plus téléchargées dans le monde. C'est pourquoi la messagerie de Meta se permet parfois de supprimer sans prévenir le compte de ses utilisateurs. Le vôtre n'est pas à l'abri.

Si la suppression de comptes WhatsApp n'est pas si fréquente, des dizaines de milliers de comptes sont concernés chaque année et l'application ne se prive pas de montrer les muscles si ses utilisateurs dérogent à ses règles. Des exigences que certains se permettent d'outrepasser, à leurs risques et périls.

La suppression d'un compte WhatsApp est un verdict radical, qui fait disparaître tous vos messages, vos données et vos discussions avec d'autres interlocuteurs. Si l'application décide de mettre fin à votre profil, il vous est strictement impossible de le récupérer. D'où l'importance de connaître les trois règles mises en place par la messagerie de Meta.

© PH German Alvarez

La première règle est plutôt surprenante, qui plus est inconnue pour la majorité des utilisateurs de WhatsApp. Il est important de savoir que si vous ne vous connectez pas sur l'application pendant plus de 120 jours, votre profil est considéré "inactif" et est automatiquement supprimé.

C'est un moyen de protéger votre sécurité et votre vie privée, un compte abandonné étant beaucoup plus vulnérable face aux menaces numériques. À noter que "le contenu stocké localement sur l'appareil de l'utilisateur·ice avant la suppression du compte y restera jusqu'à la suppression de WhatsApp de l'appareil," précise Meta sur son centre d'aide. "Lorsqu'une personne se réinscrit sur WhatsApp avec le même appareil, le contenu stocké localement réapparaît", ajoute l'appli.

Votre compte WhatsApp est également menacé de suppression si vous ne respectez pas ses conditions d'utilisation. Toute violation des règles de l'application entraîne la suspension ou la fin définitive de votre profil, selon la gravité des faits. La messagerie interdit évidemment le spam, la fraude ou les comportements menaçant la sécurité des autres utilisateurs. La plateforme tient à assurer un environnement sûr, et ce au travers d'une surveillance constante pour identifier les comportements suspects.

Enfin, ne prenez pas le risque non plus de télécharger des applications non officielles qui imitent les fonctionnalités de WhatsApp. C'est le cas de "WhatsApp Plus" ou "WhatsApp++", qui reprennent les codes de la messagerie tout en y incluant d'autres fonctionnalités (personnalisation de l'interface, envoi de fichiers illimité...). Ces outils illégaux mettent votre compte ainsi que celui de vos contacts en danger, puisqu'ils peuvent compromettre leurs données personnelles.