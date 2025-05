Vous avez plus de chances d'avoir un faible QI si vous répétez ces mots régulièrement

Selon l'intelligence artificielle, l'emploi répété de certains mots ou expressions relève d'un faible quotient intellectuel.

L'intelligence artificielle ne cesse de nous surprendre par sa capacité à disséquer les habitudes du langage humain et même à les imiter pour ses réponses. Récemment, une analyse citée par Gizmodo a dévoilé des termes particulièrement fréquents chez les individus dont le quotient intellectuel (QI) est perçu comme faible, du moins selon les modèles entraînés par l'IA. Cette analyse, bien qu'elle reste à prendre avec des pincettes, offre un point de vue intéressant sur ce que nos conversations quotidiennes peuvent dire sur nos capacités intellectuelles.

Le processus utilisé pour l'analyse repose sur l'utilisation du langage humain habituel. L'IA a été sollicitée pour identifier les mots les plus récurrents dans les échanges et discussions associés à des profils "peu intelligents". Les résultats livrent plusieurs expressions d'usage courant. Leur répétition excessive pourrait, selon l'IA, démontrer certaines limites du comportement et de l'intelligence des interlocuteurs.

Parmi les termes qui ont particulièrement attiré l'attention de l'intelligence artificielle, on retrouve avant-tout le mot “chose”. Son utilisation répétée est interprétée comme un signe de manque de précision ou une difficulté à décrire des objets de manière détaillée. Recourir fréquemment à "chose" servirait alors de raccourci pour éviter des descriptions plus spécifiques, dévoilant potentiellement une maîtrise limitée du vocabulaire.

Une autre expression fréquente et relevée par l'analyse est “c'est évident”. En affirmant que quelque chose est "évident", on peut involontairement chercher à couper court à une argumentation ou éviter de fournir une justification plus élaborée. La répétition du pronom “je” complète cette liste. L'emploi excessif de la première personne pourrait indiquer un certain égocentrisme, suggérant une difficulté à adopter d'autres perspectives ou un manque d'intelligence émotionnelle durant les échanges.

Enfin, bien que très ancrées dans certaines cultures, les insultes fréquentes sont interprétées par l'IA comme un moyen d’échapper à une argumentation plus construite.

Si cette analyse peut inviter des personnes à faire attention et réfléchir aux choix des mots et la manière dont elles s'expriment au quotidien, elle reste cependant à prendre avec légèreté. Jusqu'à preuve du contraire, l'utilisation d'expressions et mots ne suffit pas à établir avec précision le QI d'une personne.