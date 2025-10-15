Microsoft déconseille d'utiliser Microsoft : laisser tourner ces deux programmes ralentit fortement votre PC

Au fil des années, un ordinateur se fatigue et devient, systématiquement, beaucoup plus lent. Microsoft a officiellement dévoilé comment parer à ce problème.

C'est une malédiction à laquelle aucun ordinateur n'échappe. Frais et rapide dans sa jeunesse, il tourne malheureusement de plus en plus au ralenti à mesure qu'on l'utilise. Un phénomène naturel qui peut, à juste titre, agacer au plus haut point les utilisateurs. Il existe néanmoins toute une panoplie de solutions à mettre en place avant de penser à changer d'ordinateur.

Microsoft a même récemment publié une page sur son site officiel en listant les diverses procédures susceptibles de soulager votre appareil. Certains points sont pour le moins surprenants puisque deux programmes sont cités comme potentiellement très impactants sur votre ordinateur. Il s'agit pourtant de dispositif de Microsoft qui sont présents sur la quasi totalité des ordinateurs Windows récents.

Parmi les points listés sur la page officielle de Microsoft, beaucoup relèvent de l'évidence. Néanmoins, certains sortent du lot par leur originalité. La firme américaine préconise par exemple de suspendre la synchronisation de OneDrive, une fonctionnalité permettant de stocker automatiquement vos fichiers en ligne pour y accéder depuis n'importe quel appareil.

Microsoft assure que la synchronisation OneDrive "peut ralentir votre PC". Supprimer cet outil nécessite que vous tapiez son nom dans la barre "Rechercher" en bas de votre écran. Cliquez sur "Paramètre de confidentialité des téléchargements de fichiers" et interdisez la synchronisation automatique. Pour vérifier si votre ordinateur a repris du poil de la bête, il vous suffit de le redémarrer.

Microsoft a également soumis une deuxième idée pour combattre le ralentissement de votre PC. Celle-ci consiste à vous rendre dans les paramètres pour favoriser les performances par rapport à l'apparence de votre appareil. Pour se faire, tapez "Régler l'apparence et les performances de Windows" dans la barre de recherche de votre appareil (en bas à gauche de l'écran) et sélectionner le lien qui s'offre à vous.

Une petite fenêtre, intitulée "Options de performances" devrait alors apparaître sur votre écran. Microsoft conseille de cliquer sur l'option "Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances" : un moyen d'accélérer le système global de votre PC Windows, au détriment de l'esthétique globale de votre appareil.

Ces deux petites modifications ne devraient vous prendre quelques minutes à mettre en place, mais il y a fort à parier que vous sentiez un gain de performances et de rapidité sur votre machine par la suite. N'oubliez pas non plus de faire régulièrement les mises à jour de votre ordinateur et de ne pas surcharger sa mémoire pour le garder performant le plus longtemps possible.