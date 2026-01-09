Si vous avez une rallonge de ce type chez vous, mieux vaut la débrancher immédiatement

Ces rallonges aussi pratiques que répandues peuvent être particulièrement dangereuses si vous ne prenez pas garde.

Les rallonges électriques sont certainement parmi les inventions les plus pratiques qui existent. Elles permettent de nous sauver des installations de prises mal pensées ou trop éloignées de nos appareils électriques, qui doivent fonctionner en étant raccordés. A moins d'une grosse surprise, il y a de fortes chances que vous disposiez d'une prise et même d'une multiprise à rallonge chez vous.

Mais saviez-vous que plusieurs départs de feux involontaires peuvent provenir de ces mêmes prises à rallonge ? Ces dernières, mal utilisées, peuvent finir par ravager complètement votre domicile. Aux Etats-Unis, on recense fréquemment des incendies causées par ces rallonges avec des cas encore très récents survenus il y a quelques jours à Riegelwood. La raison ne provient hélas pas toujours de la qualité des rallonges utilisées, mais des habitudes d'utilisation de leurs utilisateurs.

Que cela soit bien clair : il est tout de même primordial de vous assurer que votre rallonge soit de qualité, pas trop ancienne et que cette dernière respecte les normes de sécurité. Une prise à rallonge, une prise classique ou une multiprise défaillante peut rapidement provoquer des incidents allant de la dégradation d'un appareil à un départ de feu, en passant par un risque d'électrocution.

Mais peu de personnes font réellement attention aux rallonges, qui serpentent ou s'emmêlent dans leur logement, alors qu'elles sont branchées. Les plus longues rallonges peuvent parfois susciter l'envie de les enrouler afin de masquer les fils au maximum. Il n'y a aucun problème à cela lorsque ces dernières sont débranchées et stockées à l'abri.

Mais une prise à rallonge enroulée et laissée branchée en permanence représente un véritable danger. Lors qu'une telle prise est raccordé au courant de votre domicile, le passage du courant va rapidement générer de la chaleur qui va se dissiper naturellement lorsque le câble est tendu.

Si votre rallonge est enroulée en permanence, vous risquez de créer un effet de chauffe qui va nettement accentuer la chaleur contenue dans le cuivre interne, faisant fondre les isolations et pouvant déclencher un court-circuit. Ce constat est d'autant plus valable si vous utilisez un appareil énergivore comme un Airfryer ou un fer à repasser.

Afin de vous assurer que votre prise à rallonge soit en bon état, vérifiez que cette dernière n'est pas trop sale, que le câble n'est pas trop mou ou déformé au toucher (signe d'un problème à l'intérieur) et qu'aucune odeur de plastique n'en émane. Dans le doute, mieux vaut encore acheter une rallonge toute neuve pour quelques euros et l'installer correctement.