Sony et Samsung détrônés, cette étude dévoile les vrais champions des téléviseurs : image au top, son puissant et des années sans panne

Une expérience a été menée par un site spécialisé américain pour déterminer la meilleure marque de téléviseurs.

Le marché de la télévision peut être semblable à une véritable jungle pour le consommateur moyen. La multiplication des constructeurs, modèles et technologies fait qu'il est facile de s'y perdre. Bien sûr, il existe toujours des valeurs sûres et reconnues comme Hisense, Samsung, LG ou TCL pour ne citer que ces marques.

Mais quel constructeur de téléviseur est vraiment le meilleur pour fournir une bonne expérience et durer dans le temps ? C'est la question que s'est posé le site RTINGS, référence dans les tests de matériels tech. Après avoir passé au crible 102 téléviseurs de toutes marques, le site a publié une étude assez riche en surprises.

© RTings

Ce test mené sur près de trois ans inclut des marques de tous horizons. Bien évidemment, on y retrouve les grandes marques comme Sony, TCL, Hisense ou Samsung. Mais l'expérience menée par le site RTINGS comprend également des modèles moins répandus comme des TV Amazon, Insignia ou Vizio.

Sur les 24 TV OLED de la marque LG, un seul a rendu l'âme à la fin de l'expérience. Même constat concernant les télévisions de chez TCL, tandis que Samsung et Sony affichent également des résultats concluants. Parmi les flops, on retrouve notamment Insignia et Toshiba dont les seules télévisions testées ont grillé avant la fin de l'expérience.

Le tableau produit par l'expérience de RTINGS met en valeur deux marques qui se distinguent clairement par leur résistance. La grande majorité des téléviseurs LG et TCL fonctionnent toujours à la fin des 10 000 heures d'utilisation intensive. Un gage de leur durabilité comparé à d'autres marques, surtout que TCL est loin de proposer les modèles les plus onéreux du marché.