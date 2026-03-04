Arnaque à l'IA sur Vinted : "L'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas interdite", la plateforme répond à la polémique

Vinted est au centre d'une polémique concernant l'utilisation de l'IA sur sa plateforme. Contactée par nos soins, l'entreprise a tenu à répondre aux accusations.

"Voilà pourquoi vous ne devez plus JAMAIS utiliser Vinted". C'est le message à l'origine d'une forte polémique survenue ces derniers jours sur les réseaux sociaux. A travers un post publié sur X (anciennement Twitter), l'utilisateur @Paingout dévoilait une arnaque à l'intelligence artificielle qui traine depuis plusieurs semaines sur la plateforme Vinted.

Concrètement, un utilisateur va vous acheter l'un de vos articles. Une fois ce dernier payé et reçu, l'utilisateur malveillant va ensuite utiliser une IA comme ChatGPT, Gemini ou Midjourney pour générer une photo de l'article en mauvais état. Cette photo sera alors envoyée au service client de Vinted pour ouvrir un dossier de litige. Arguant que le produit est arrivé complètement abîmé, l'acheteur pourra, le cas échant, obtenir un remboursement.

Pire encore : plusieurs utilisateurs contactés par nos soins ont précisé avoir été victimes de ce genre d'arnaque et n'avoir eu aucune réponse concrète du support client de Vinted. C'est notamment le cas de @LelouchTsundoku dont la vente d'un vinyle à 180 euros a été remboursée à l'acheteur après l'envoi d'une image manifestement générée par une IA de l'article en mauvais état. Après la réclamation, le service client de Vinted lui a répondu de façon automatique pour confirmer le litige et la perte de ses 180 euros. "Le litige a été clôturé par Vinted moins d'une minute après mon échange avec leur chatbot", souffle-t-il.

"L'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'amélioration visuelle des articles n'est pas interdite en soi" (Vinted)

Vinted, que nous avons contacté par le biais d'un porte-parole à l'international (la plateforme ne dispose pas de représentant ou support officiel en France), argue que "l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'amélioration visuelle des articles n'est pas interdite en soi", à condition qu'elle soit conforme à ses conditions générales et "qu'elle reflète fidèlement l'article vendu". Le groupe lituanien précise que "certains outils peuvent être utilisés pour illustrer la coupe d'un vêtement, supprimer un arrière-plan ou protéger des données personnelles sans altérer la réalité du produit".

Sur l'usage abusif de l'IA pour obtenir des remboursements, Vinted se retranche encore derrière ses conditions d'utilisation : "Toute utilisation trompeuse ou frauduleuse de l'IA, que ce soit dans les annonces ou dans les litiges, par exemple au moyen de preuves falsifiées, est strictement interdite et prise très au sérieux par nos équipes", nous a-t-on répondu.

Quand on demande si un utilisateur peut obtenir une assistance humaine en cas de litige ou d'abus, Vinted botte en touche, indiquant que "chaque plainte est examinée au cas par cas, sur la base des preuves fournies". "Afin de faciliter ces vérifications, nous recommandons aux membres de prendre des photos de l'article sous tous les angles juste avant l'expédition", précise le porte-parole de la plateforme.

"Nous restons vigilants et mettons constamment à jour nos systèmes"

"Nous disposons d'un certain nombre d'outils pour détecter les fraudes et les contenus potentiellement falsifiés, ce qui nous permet d'agir le plus rapidement possible", précise-t-il. "Bien que ces cas ne représentent qu'une petite fraction de l'activité sur notre plateforme, nous restons vigilants et mettons constamment à jour nos systèmes afin de faire face aux nouvelles pratiques tout en garantissant une expérience sûre et transparente sur la plateforme."

Rappelons que les utilisateurs de Vinted disposent de plusieurs moyens pour signaler un problème. Outre l'outil de signalement intégré à l'application, il est possible de compléter un formulaire en cas d'articles jugés illégaux. Le site offre également la possibilité d'ouvrir un litige en cas d'arnaque sur la plateforme. Enfin, Vinted dispose de plusieurs adresses et canaux externes concernant des litiges et questions d'ordre juridique.