Cet objet que vous utilisez tous les jours au travail est un vrai nid à microbes : il faut régulièrement le nettoyer

Cet objet que tout le monde utilise au travail est un véritable puits à saletés. Les germes et les bactéries s'y déposent en nombre sans même que l'on pense à le nettoyer.

C'est un accessoire vital pour de nombreuses entreprises, qui regorge de saletés sans même que l'on pense à le nettoyer. Parce que nous le manipulons quotidiennement, il est inévitable que les poussières s'y déposent et que les microbes s'y accumulent au fil des semaines.

D'après les dernières études, cet objet serait 400 fois plus sale qu'une cuvette de toilettes et renfermerait environ 3000 bactéries par pouce. Les germes et les microbes ne cessent d'affluer et peuvent alors provoquer une infection : ils sont, de fait, particulièrement dangereux pour les personnes avec un système immunitaire fragile.

Cet objet est nul autre que le clavier d'ordinateur. Indispensable dans de très nombreuses entreprises, le clavier d'ordinateur intercepte tous les microbes que nous récupérons au cours de la journée. Que ce soit en prenant les transports en commun, en mangeant ou en allant aux toilettes, nos mains récupèrent constamment les saletés du monde extérieur, lesquelles finissent leur chemin entre nos touches.

Si les claviers d'ordinateur regorgent de saletés en tout genre, il est rare que nous pensions à les nettoyer pour leur faire peau neuve. Pourtant, il est recommandé de passer par la case "ménage" une fois toutes les deux semaines environ. Comment doit-on s'y prendre pour correctement laver son clavier ?

La manière la plus simple et rapide vous demande de retourner votre clavier pour le tapoter et faire tomber les poussières coincées entre les touches. Doucement mais sûrement, secouez-le de sorte à détacher les particules. Pour aller plus loin, vous pouvez vous munir d'une brosse à clavier, qui permet de passer entre les rainures et de nettoyer en profondeur votre objet.

Il est également conseillé de passer entre les touches de l'air comprimé en bouteille. Le souffle que vous provoquerez dans votre clavier délogera les poussières les plus tenaces et lui donnera un tout nouveau visage. Si la couche de saletés est trop épaisse, prenez le temps de détacher chacune des touches constituant votre clavier. Notez que cette technique ne s'applique qu'aux claviers mécaniques. Une fois ces touches retirées, plongez-les dans un verre d'eau et de savon. Après plusieurs minutes, frottez-les avec une petite brosse et laissez-les sécher à l'air libre.

Votre clavier sera ainsi propre comme un sou neuf ! Finies les bactéries et les microbes, vous disposez à présent d'un clavier sain et immaculé. Attention à ne pas vous reposez sur vos lauriers, car il faudra recommencer dans moins de deux semaines.