Avertissement d'Apple : votre ordinateur sera bientôt considéré comme obsolète, voici comment vérifier

La dernière conférence Apple a réservé une très mauvaise surprise à certains.

Les appareils informatiques ont beau être de formidables machines, il vient toujours un point où ces dernières doivent être abandonnées. Les dernières nouveautés majeures ne peuvent en effet pas fonctionner correctement sur des appareils trop anciens, elles risqueraient simplement d'abîmer ces derniers ou de provoquer de bugs et ralentissements. Il n'est donc pas rare qu'un grand constructeur de matériel informatique doive parfois faire le choix d'abandonner d'anciens appareils.

C'est notamment le cas pour Apple, qui annonce de temps à autre la fin du support pour certains de ses produits. Si vous avez regardé la dernière conférence d'Apple lors de la WWDC (Worldwide Developers Conference), vous n'êtes sûrement pas passé à côté des nombreuses nouveautés à venir pour les ordinateurs de la firme. Hélas, ces fonctionnalités à venir ne seront pas compatibles avec plusieurs appareils qui vont être abandonnés petit à petit.

La dernière keynote Apple a permis de découvrir tout un tas de nouvelles fonctions à venir sur Mac et MacBook. Les ordinateurs de l'entreprise vont notamment bénéficier d'un design revu et amélioré en profondeur baptisé "Liquid Glass". Cette esthétique, que l'on retrouvera également sur iPad et sur iPhone, repose sur une transparence inspirée des matériaux translucides. La prochaine mise à jour des ordinateurs Apple permettra également de profiter fonctions concernant les messages et appels directement sur votre machine, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour Apple Intelligence.

Malheureusement, cette nouvelle mise à jour baptisée MacOS 26 ne sera pas disponible pour tout le monde. Dans son communiqué de presse officiel sur le sujet, Apple indique que cette mise à jour sera la dernière pour l'ensemble des Mac qui tournent toujours sur une puce Intel. Les derniers ordinateurs à être mis à jour sont donc le MacBook Pro 16 pouces (2019), MacBook Pro 13 pouces (2020), l'iMac 27 pouces (2020) et le Mac Pro (2019).

Les autres ordinateurs, plus vieux que ceux cités, ne bénéficieront donc ni de MacOS 26 ni des futures mises à jour à venir dans le futur. Apple a précisé que des patchs de sécurité seront toujours distribués, mais pour combien de temps ? En général, la firme permet de disposer de son ordinateur pendant deux petites années supplémentaires avant de les considérer comme complètement obsolètes.

Un ordinateur rendu obsolète n'est pas à prendre à la légère. Cette expression signifie que votre machine ne recevra plus de mises à jour pour corriger d'éventuels bugs ou failles de sécurité. Il suffit alors à des pirates informatiques de trouver une faille à exploiter dans votre machine pour pouvoir l'infecter. Nous vous recommandons donc vivement de penser à changer d'ordinateur d'ici les 2-3 prochaines années si votre machine tourne encore sous puce Intel. Pour vérifier, cliquez sur l'application "réglages système" > informations et regardez la puce indiquée par votre machine.