"Il faut absolument arrêter de faire ça" : cet expert révèle pourquoi votre PC ne tient pas plus que quelques années

Si votre ordinateur rame et peine à tenir plus de 5 ans, il y a de fortes chances que vous ayez cette mauvaise habitude.

Un ordinateur, c'est comme un smartphone. Il faut en prendre soin pour qu'il tienne longtemps. En règle générale, votre appareil est censé pouvoir tenir pendant plusieurs années grâce aux mises à jour de Microsoft. Il n'est cependant pas rare que certains utilisateurs finissent avec un ordinateur quasiment impossible à utiliser au bout de 4 à 5 années d'utilisations.

Les conseils permettant d'allonger la durée de vie d'un ordinateur sont légion. Le journaliste de PCMag, Whitson Gordon, traite du sujet depuis plus de 10 ans. Ce dernier s'est notamment exprimé sur les plus mauvaises habitudes des utilisateurs et il y en a une en particulier qui est très sous-estimée pour la bonne durée de vie de votre PC.

La façon dont vous utilisez votre ordinateur portable peut vous paraitre anodine. Il s'agit pourtant de la meilleure des réponses lorsque vous vous demandez pourquoi votre PC ne performe plus autant qu'avant. Outre l'usure naturelle de ses composants, votre ordinateur doit être traité avec soin.

Et on l'oublie souvent : le plus grand ennemi d'un ordinateur portable reste la chaleur. Whitson Gordon explique voir régulièrement de mauvais usages sur le sujet. Vous devriez à tout prix éviter de poser votre ordinateur n'importe où, notamment en face du soleil ou sur un objet qui émet de la chaleur (comme un radiateur par exemple). Il est toujours recommandé de l'utiliser sur une surface plate comme un bureau ou une table. La majorité des ordinateurs récents disposent de ventilateurs prévus pour ce genre d'utilisation.

Si vous préférez utiliser votre PC sur vos genoux, c'est tout à fait possible. Veillez seulement à ne pas obstruer les trous qui laissent généralement s'évacuer la chaleur de votre PC ou optez pour un élévateur d'ordinateur portable.

Sous-estimer la chaleur de votre PC, c'est également surestimer la survie de ses composants. Ces derniers peuvent alors se détériorer ou même devenir dangereux. Comme l'explique le journaliste de PCMag, les batteries endommagées peuvent rapidement gonfler : "lorsque cela arrive, il faut absolument arrêter de s'en servir".

Si cela vous arrive, il convient d'amener votre PC chez un réparateur ou de retirer sa batterie vous-mêmes pour la remplacer par une nouvelle que vous pouvez acheter auprès du constructeur de votre ordinateur.