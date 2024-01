Personne n'utilise cette option sur son smartphone, elle peut pourtant éviter bien des frustrations

Une toute nouvelle fonctionnalité à venir sur les smartphones devrait faciliter la vie de nombreux utilisateurs concernant les appels vidéo. Serez-vous concerné ?

C'est l'une des modes des dernières années qui semble être entrée dans la pratique quotidienne des utilisateurs de smartphones. La visio, lancée dès le début des années 2000, a véritablement pris son envol avec les dernières générations de smartphones et l'apparition de la 4G offrant une qualité de transmission enfin suffisante pour avoir des conversations fluides. Skype, Whatsapp, Discord... Les applis sont nombreuses à le proposer.

Apple propose son propre mode de visio avec le mode Facetime disponible. Il permet de passer des appels vidéo clairs et faciles à ses contacts, avec la convivialité des sourires et des regards. Si les applications permettant de passer des appels en vidéo sont autant sollicitées par les possesseurs, c'est aussi grâce à leurs différentes fonctions très pratiques et intuitives.

Apple avait justement annoncé plusieurs nouveautés à venir pour Facetime, l'application de visioconférence qui équipe par défaut ses iPhone. Et l'une d'elle devrait ravir de nombreux utilisateurs. Parmi les nouveautés les plus significatives de la dernière mise à jour de l'iPhone, la majorité des utilisateurs a en effet retenu l'ajout des messages vidéo sur le répondeur.

Jusqu'ici, un contact qui ne répondait pas aux appels Facetime laissait simplement la sonnerie retentir pendant de très longues secondes. Il était alors impossible de laisser un message sur un quelconque répondeur, à moins de repasser par le traditionnel "téléphone" de l'appareil. Une manipulation un peu agaçante après l'attente et la déception d'avoir raté son interlocuteur... Cela est désormais corrigé avec la dernière mise à jour de iOS 17 disponible depuis le mois de septembre dernier.

Il est désormais possible d'enregistrer un message vidéo si votre interlocuteur ne répond pas. © Apple

Une fois installée, si l'un de vos contacts ne répond pas à vos appels via Facetime, vous pouvez alors lui laisser un message audio ou vidéo qu'il ou elle pourra consulter par la suite !

Votre interlocuteur, une fois qu'il aura accès à son iPhone, recevra alors une notification de l'application Facetime. Cette dernière lui indiquera qu'un message vidéo lui a été laissé sur l'application, et il suffira de lancer Facetime pour le consulter. De quoi éviter bien des frustrations.