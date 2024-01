L'option très simple pour supprimer les spams et les bots sur Instagram

Vous ne supportez plus les nombreux bots et spams qui apparaissent dans vos commentaires et messages privés d'Instagram ? L'application annonce justement avoir enfin trouvé la solution !

Instagram a beau être l'une des applications les plus connues et utilisées au monde, cela ne lui empêche pas d'être régulièrement envahie de faux comptes. Ces derniers, souvent crées par des programmes et logiciels malveillants, se font passer pour d'authentiques personnes afin de commenter vos publications ou envoyer des messages privés dans le but d'infecter votre smartphone ou ordinateur.

Pendant des années, Meta, l'entreprise à l'origine de Facebook et Instagram, a cherché à lutter contre l'apparition de ces faux profils. En vain si l'on en croit les dernières tendances qui poussent plutôt à montrer une recrudescence de ces profils malveillants. Heureusement pour les utilisateurs, l'application semble avoir enfin trouvé une solution pour palier à ce problème presque aussi vieux qu'elle.

Instagram vient d'annoncer sur son blog officiel l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité. Cette dernière permettra de repérer bien plus efficacement les faux profils abonnés à votre compte. Une fois détectés, l'application vous proposera de les supprimer de votre liste d'abonnements.

S'il est toujours possible que cette fonctionnalité repère un véritable utilisateur comme un spam potentiel, pas de panique. Meta y a pensé et vous permettra de retrouver l'ensemble des comptes suspects dans une section dédiée de votre boite de réception. Vous pourrez alors y examiner les différents comptes et réhabiliter ceux que vous jugez comme authentiques. Instagram prévient également que l'ensemble des comptes suspectés de cette manière ne seront pas notifiés que vous les avez supprimés.

Mais ce n'est pas tout ! L'application appliquera également des sanctions aux comptes qui spam les commentaires des publications. Ces derniers seront ainsi masqués dans les discussions des dites publications et ainsi masqués de tous. Une excellente idée qui devrait réduire drastiquement le nombre de commentaires de spams et de bots que l'on observe depuis plusieurs années.

Instagram précise que ces nouvelles fonctionnalités sont toujours en cours de déploiement, et devraient être intégralement disponibles d'ici les prochaines semaines.